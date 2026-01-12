Hårdvaruprojektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en delprojektledare inom hårdvara med 3-7 års relevant erfarenhet. Du kommer att arbeta med styrning av kund- och supportprojekt kopplade till det navala ledningssystemet 9LV, med fokus på hårdvarudelen. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner för att säkerställa leverans av kundanpassade lösningar enligt överenskommelse.
Du blir en central kontaktpunkt mellan projektet och interna intressenter såsom produktion, ILS och hårdvaruprojektet.
ArbetsuppgifterLeda och styra hårdvarudelen i kundprojekt eller supportprojekt
Koordinera ett tvärfunktionellt team inom el, mekanik, embedded mjukvara samt systemansvar
Säkerställa planering, samordning och framdrift mot överenskommen leverans
Vara gränssnitt mellan kundprojekt, produktion, ILS och hårdvarurelaterade aktiviteter
Krav3-7 års relevant erfarenhet av projektledning/delprojektledning
Erfarenhet av att koordinera tvärfunktionella teknikteam
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av kundanpassade leveranser i tekniskt komplexa system
Erfarenhet av arbete i eller nära produktion och ILS
Erfarenhet kopplad till navala ledningssystemet 9LVSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030635-1785299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680056