Hantverkspedagog sökes till daglig verksamhet på Södermalm
Frösunda Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
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Vi söker en Hantverkspedagog till Frösunda Slussen & Ateljé som är en daglig verksamhet med inriktning på autismspektrumdiagnos. Våra kunder tillhör personkrets 1 och får plats hos oss via LSS beslut. Vårt mål är att bedriva en kundfokuserad verksamhet med hög kvalité. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som hantverkspedagog ingår du i ett team med en hantverkspedagog och tre aktivitetscoacher. Ni samarbetar runt kunder och aktiviteter för att tillsammans bidra till meningsfullhet, trygghet och kontinuitet.
I vår ateljé handleder du kunderna i olika sorters material och tekniker som bland annat måleri, teckning, mosaik, skulptur, återbruksslöjd, snickeri, grafik, textil, broderi, tovning, stickning och virkning. Med struktur som grund har du stor frihet att forma innehållet i verksamheten utifrån kundernas behov och intressen. Du handleder kunderna i egna projekt, planerar för inspirerande temaveckor, håller i workshops och ordnar andra gemensamma aktiviteter.
Du är kontaktman till några av våra kunder och dokumenterar enligt gällande föreskrifter. Som kontaktman samarbetar du med kundens nätverk och stöttar kunden ut i praktik vid behov.
Att stötta i det sociala samspelet är en viktig funktion du har dagligen.
Om Frösunda Slussen & Ateljé
Vår verksamhet ligger centralt på Södermalm med närhet till fina promenadområden, konstgallerier och fik, endast några minuter från Södra Station, Mariatorget och Medborgarplatsen. Här möts du av ljusa lokaler med både enskilda kontor och gemensamma utrymmen.
Vi erbjuder många olika aktiviteter och kunderna får personliga scheman utifrån sina mål och behov. Genom planering, struktur och individuellt stöd hjälper vi kunderna att få rutiner, motivation och glädje.
I vår lokal Slussen finns inriktningar som Data & IT, Skrivande & studier, Praktik, Hälsa & välmående samt Gemensamma aktiviteter
I ateljén kan kunderna arbeta med olika material och tekniker såsom måleri, teckning, mosaik, skulptur, återbruksslöjd, grafik, textil, broderi, tovning, stickning och virkning.
Vi söker dig som
Har stor erfarenhet av att arbeta med personer som har diagnos inom autismspektrum.
Är utbildad hantverkspedagog eller har liknande utbildning.
Har grundläggande erfarenhet i konst- och hantverksämnenas tekniker och kan praktisera idé till utförande på ett kreativt och pedagogiskt sätt.
Har grundläggande kunskaper inom IT-verktyg för social dokumentation.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som medarbetare hos oss är du
Prestigelös, trygg, beslutsmässig och har ett genuint intresse för människor där du alltid sätter kundens fokus i första hand.
Engagerad och en självklar förebild i att leva företagets värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Flexibel, lösningsorienterad och stresstålig.
Du har gediget intresse att stödja människor till aktivitet och utveckling.
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Meriterande är om du
Arbetat i datasystem som Epsilon, Parasol och TQM.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Deltid 80% förlagt till tisdag-fredag 9-17
Tillträde: snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Åsa H Caesar
Telefonnummer: 010 130 41 04
E-postadress: asa.h.caesar@frosunda.se
Eller
Verksamhetschef Maria Rönnkvist
Telefonnummer: 010 130 33 24
E-postadress: maria.ronnkvist@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8014538-2087436". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Magnus Ladulåsgatan 61 (visa karta
)
118 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9993788