Hantverk/Allmänhändig
Aart Elite / Tapetserarjobb / Haninge
2025-12-07
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige
Är du händig och gillar att arbeta praktiskt med att skapa och förbättra miljöer? Vi söker händiga medarbetare till hantverkstjänster inom exempelvis el, snickeri, måleri, VVS och liknande områden! Här får du möjligheten att arbeta med varierande uppgifter som bidrar till att förverkliga kunders visioner och hålla våra projekt i toppskick. Om du har en känsla för detaljer, uppskattar att arbeta med händerna och trivs med fysiskt arbete - då är det här jobbet för dig!
I denna roll får du möjlighet att arbeta med praktiska och hantverksrelaterade uppgifter. Du kan exempelvis få bygga, montera eller måla - både inomhus och utomhus. Du skulle också kunna få arbeta med att installera, underhålla och reparera system för vatten, värme och avlopp. Har du istället erfarenhet som elektriker kan du få arbeta med att exempelvis dra el, installera belysning och felsöka elinstallationer i olika typer av fastigheter. Oavsett inriktning innebär rollen ett varierat och praktiskt arbete där du får använda dina händer, ditt kunnande och din problemlösningsförmåga i vardagen. Rollen är perfekt för dig som är händig och har erfarenhet av praktiska projekt, kanske har du tidigare byggt ditt eget hus, renoverat hem eller arbetat professionellt som snickare, målare eller liknande.
Vi söker även dig som är allmänhändig och trivs med att variera dina arbetsuppgifter och kan ta dig an både stora och små projekt med engagemang och noggrannhet. Då kan du få uppdrag såsom att sätta upp gardinstänger eller montera skåp. Tjänsten är en timanställning där du själv bestämmer hur mycket du vill jobba. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
