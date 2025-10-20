Hantera offerter, orderflöden och kundkontakter.
Taipuva Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Taipuva Consulting AB i Stockholm
Sales Coordinator, Taipuva Consulting AB
Taipuva Consulting AB söker en självständig och noggrann Sales Coordinator till vårt Stockholmskontor för en deltidsanställning (50 %) med tillsvidareanställning.
Drömmer du om en mångsidig roll inom försäljning och administration i ett internationellt företag?
Om svaret är ja, kan du vara precis den vi söker! Har du redan viss erfarenhet av försäljning och administrativa uppgifter? Är du strukturerad och trygg med siffror? Om du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska och har en stark och positiv serviceinställning, vill vi gärna höra från dig.
Som Sales Coordinator på Taipuva leder du ditt eget arbete och blir en del av en växande och internationell verksamhet. Rollen kombinerar både försäljningsstöd och administrativa uppgifter. Om du uppskattar en blandning av rutiner och variation är detta rätt tjänst för dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Orderhantering och fakturering
Rapportering av arbetstid till kunder
Framtagning av offerter
Identifiering och kontakt med potentiella kunder
Underhåll av kunddatabasen
Vi förväntar oss att du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de slutförs på ett tillförlitligt sätt. För att lyckas behöver du god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer. Du bör trivas med att ha kontakt med olika intressenter och klara av även de mer utmanande kundsituationerna.
Du fungerar också som en viktig länk till vårt finska team och kan vid behov stötta en kollega i Sverige. Kunskaper i finska är meriterande, men eftersom vi har internationella kunder kräver vi framför allt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.
Vilket företag blir du en del av?
På Taipuva bygger vår kultur på tillit och frihet. Du får möjlighet att påverka din roll och utveckla din kompetens. När de grundläggande arbetsuppgifterna är på plats kan rollen växa i linje med dina mål och ambitioner. Vi värdesätter din vilja att lära och utvecklas - och vi stöttar dig på vägen. Din karriär kan hos oss till exempel utvecklas mot roller som Account Executive eller Sales Executive.
Dessutom erbjuder vår partner Siemens Digital Industries Software utmärkta möjligheter att lära dig mer om både försäljning och deras programvaruprodukter, vilket ger dig värdefull internationell erfarenhet.
Vem är vi?
Taipuva Consulting hjälper högteknologiska företag att accelerera och effektivisera sin produktutveckling. Vi implementerar och stöttar arbetsprocesser med hjälp av programvaruverktyg, inför nya arbetssätt och coachar team i att använda dem. Oroa dig inte om detta inte känns helt bekant ännu - vi ger dig en gedigen introduktion så att du kan förstå vår verksamhet och lyckas i din roll. Det viktigaste är att inse att våra konsulter arbetar nära kunderna, vilket kräver en positiv och proaktiv serviceinställning som våra kunder verkligen uppskattar.
Hos oss blir du en del av ett avslappnat och flexibelt team mitt i centrala Stockholm. Rollen kombinerar kontors- och distansarbete, ungefär hälften av vardera. Utöver månadslön har du möjlighet att få en prestationsbaserad månadsbonus, så att ditt bidrag syns direkt i lönekuvertet.
Intresserad?
Skicka din ansökan, CV eller länk till din LinkedIn-profil på engelska tillsammans med ditt löneanspråk till anniina.hellman@taipuva.com
. Tjänsten startar så snart som möjligt, men senast i november 2025.
Intervjuer påbörjas redan under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte! Intervjuerna kommer att hållas på både svenska och engelska. Ansök senast den 29 oktober 2025.
Om Taipuva Consulting
Taipuva Consulting är ett finskt konsultföretag grundat 2011. Vi hjälper organisationer att göra produktutveckling och affärsprocesser smidigare och mer effektiva. Vi verkar där komplexitet och regelkrav möter behovet av att snabbt leverera resultat. Våra kunder är både tillväxtbolag och globala marknadsledare, såsom Planmeca, Sandvik och Valmet.
Läs mer om oss på: www.taipuva.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: anniina.hellman@taipuva.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Taipuva Consulting AB
(org.nr 559143-4385)
Strandvägen 7A (visa karta
)
114 56 STOCKHOLM Kontakt
HR Director
Anniina Hellman anniina.hellman@taipuva.com Jobbnummer
9565792