Handledare "Stockholm"
2025-09-07
Vi är en framstående rekryteringsverksamhet med fokus på att skapa nöjda arbetsgivare och att matcha kompetent personal med olika branscher. Vårt övergripande mål är att skapa tillfredsställda arbetsgivare, identifiera och utnyttja talanger samt bidra till att minska arbetslösheten. Vår vision är att förbättra varje individs livssituation genom att matcha varje individ mot lämpliga arbetsplatser och möjliggöra utbildning.
Våra värderingar:
På JobRivers präglas arbetskulturen av öppenhet, högt i tak och välkomnande kreativitet. Vi söker ständigt efter talangfulla individer som delar våra värderingar och kan bidra till att stärka vår organisation. Vi tror på människors potential och arbetar för att stödja och inspirera dem. Genom vårt arbete för vi samman arbetssökande och arbetsgivare, vilket stärker motivationen och öppnar nya möjligheter för våra deltagare och våra samarbetspartner.
Vår vision:
Vi betraktar varje individ som en ovärderlig resurs och strävar efter att erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi motiveras av att se människor växa och utvecklas, och därför skapar vi möjligheter för dig att arbeta med det du brinner för. Tillsammans med våra kvalificerade chefer bygger du din karriär och ges möjligheten att fortsätta utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!Om tjänsten
Vi letar efter en engagerad individ som delar vår vision och strävar efter att vara en del av förändringen i människors liv. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där idéer delas för att förbättra och sprida kunskap inom hela teamet. Du bör ha erfarenhet av dokumentation och brinna för att coacha deltagare som strävar efter att nå fram till utbildning eller arbete.
Vi ser gärna att du har akademiska kunskaper motsvarande:
Alternativ 1:
Ett års eftergymnasial utbildning.
Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom områden som arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt arbete med social- och gruppsykologi.
Alternativ 2:
Avklarad högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande från yrkeshögskola.
Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid, inklusive deltidsarbete där den sammanlagda arbetstiden motsvarar heltid under två år.
Det är meriterande om du är flerspråkig, och du bör behärska svenska språket i tal och skrift.
Information:
Vi genomför intervjuer kontinuerligt, och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den lämpliga kandidaten. Tjänstens omfattning kommer att vara mellan 50-100%.
Ansökningar:
Skicka in din ansökan via e-post till "info@jobrivers.se
". Ser fram emot att ta emot era ansökningar.
Varmt välkomna!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@jobrivers.se
Detta är ett deltidsjobb.
