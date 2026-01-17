Handledare Rusta och matcha
Re:shift Jobb & Utbildning AB / Personaltjänstemannajobb / Borås Visa alla personaltjänstemannajobb i Borås
2026-01-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Re:shift Jobb & Utbildning AB i Borås
, Uddevalla
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du engagerad, lyhörd och tycker om att stötta människor att nå sina mål? Vi på Re:Shift Jobb & Utbildning söker nu en handledare som vill arbeta inom Rusta och matcha och vara med och göra skillnad.
Din roll
Som handledare hos oss har du en viktig roll i att stötta deltagare mot arbete eller utbildning. Du arbetar individanpassat och vägleder deltagare både enskilt och i grupp, med fokus på varje persons mål och förutsättningar.
Kartlägga deltagarnas behov och förutsättningar samt upprätta individuella planer och hålla uppföljningsmöten.
Planera och genomföra engagerande aktiviteter som stärker deltagarnas utveckling.
Bygga och utveckla relationer genom samarbete och nätverkande med arbetsgivare.
Vi söker dig som
Har ett stort engagemang för människor och deras utveckling.
Är relationsskapande och kommunikativ.
Kan arbeta självständigt och strukturerat.
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Behärskar fler språk (meriterande).
Arbetsförmedlingens behörighetskrav
För att arbeta som handledare inom Rusta och matcha 2 krävs att du uppfyller alternativ 1 eller alternativ 2 nedan:
Alternativ 1
Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid
Alternativ 2
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom exempelvis:
arbetsledning
rekrytering
omställningsarbete
studie- och yrkesvägledning
arbete med arbetsmarknadsfrågor
social- och gruppsykologi
karriärvägledning
Även deltid kan godkännas om den sammanlagda tiden motsvarar heltid.Publiceringsdatum2026-01-17Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@reshift.se
Av GDPR-skäl ber vi dig att inte inkludera personnummer eller referenser i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan till Re:Shift Jobb & Utbildning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: info@reshift.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Re:shift Jobb & Utbildning AB
(org.nr 559170-4266) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Re:Shift Jobb & Utbildning Kontakt
Mohamed Baalbaki mohamed.baalbaki@reshift.se 0723774729 Jobbnummer
9689963