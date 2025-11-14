Handledare inom Rusta och Matcha
2025-11-14
Vill du göra verklig skillnad?
Är du en engagerad och resultatorienterad person som brinner för att coacha och vägleda arbetssökande mot jobb eller studier? Hos oss på Jobbpunkten AB får du en meningsfull roll där du hjälper människor att ta nästa steg i karriären - samtidigt som du bygger starka relationer med arbetsgivare och skapar resultat.
Om rollen
Som handledare hos oss jobbar du nära arbetssökande för att stötta dem i processen att hitta rätt arbete eller utbildning. Du kommer att:
• Coacha deltagare genom individuella samtal och vägledning
• Matcha kandidater med arbetsgivare och utbildningar
• Hjälpa till med CV, personliga brev och intervjuträning
• Bygga och underhålla ett starkt nätverk av företag och organisationer
• Hålla inspirerande föreläsningar och informativa träffar
Vi på Jobbpunkten AB har duktiga och förstående handledare som gör verklig skillnad i människors liv. Här blir du en del av ett engagerat team där vi samarbetar för att skapa bästa möjliga resultat.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som:
• Har erfarenhet av arbete inom insatsen Rusta och matcha
• Har en stark drivkraft att hjälpa människor framåt
• Är social, lösningsorienterad och har ett coachande arbetssätt
• Har förmåga att skapa och underhålla relationer med arbetsgivare
• Har en strukturerad och målinriktad inställning
• Har digital kompetens och är bekväm med att hålla online-möten
Krav: (uppfyll minst ett av följande)
• Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
• Alternativ 2
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Varför Jobbpunkten?
• Du får ett meningsfullt jobb där du hjälper människor att förändra sina liv
• Du blir en del av ett engagerat team med stark sammanhållning
• Du får möjlighet att bygga och utveckla ditt nätverk inom arbetsmarknaden
• Du får en roll där ingen dag är den andra lik - full av variation och utmaningar
Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan nu! Bifoga intyg som styrker din behörighet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: katarina@jobbpunkten.nu
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
Katarina Lönn katarina@jobbpunkten.nu
