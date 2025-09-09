Handledare inom Rusta och Matcha
Comibri erbjuder ett brett utbud av arbetsmarknadstjänster och vi söker nu en engagerad och resultatorienterad handledare för hel- eller deltidstjänst till våra kontor i Uppsala centrum och Sala backe.
Som handledare hos oss får du arbeta nära både arbetssökande och arbetsgivare. Ditt uppdrag är att stötta människor i deras jobbsökande, motivera dem att nå sina mål samt skapa matchningar mellan rätt kandidat och rätt arbetsgivare.

Dina arbetsuppgifter
Coacha och vägleda deltagare individuellt och i grupp
Utveckla jobbsökarnas motivation och stötta dem under hela processen
Bygga och underhålla nätverk med arbetsgivare i regionen
Matcha deltagare mot arbetsgivarnas behov på ett effektivt sätt
Dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling
Kvalifikationer (kompetenskrav)
Alternativ 1
Utbildning: minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Arbetslivserfarenhet: minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (även deltid kan godkännas om den sammanlagda tiden motsvarar heltid i 2 år)
Alternativ 2
Utbildning: minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat
Arbetslivserfarenhet: minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande
Fler språkkunskaper
Erfarenhet av arbetsmarknadsprogrammet Rusta och matcha
God kunskap om arbetsmarknaden och brett arbetsgivarnätverk i Uppsala-regionen
Säljande och relationsskapande personlighet

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, resultatorienterad och har lätt för att bygga förtroende. Du trivs i en dynamisk miljö och ser värdet i att bidra till både individers och företags utveckling.
Om arbetsgivaren
Comibri är en aktör inom arbetsmarknadstjänster. Genom vårt tjänsteutbud - som inkluderar jobb- och karriärcoachning, jobbförmedling, rekrytering och bemanning - bidrar vi till en välfungerande arbetsmarknad och gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka ditt CV och personliga brev till kennett@comibri.se
och ange "Handledare" i ämnesraden.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comibri Consultings AB
