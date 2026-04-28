Handledare i arbetsträning
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-04-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett stödjande och motiverande uppdrag i en praktisk verksamhet som gör skillnad för helsingborgarna? Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser - och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning.
Sektion Kompetensarena bildades i oktober 2025. I sektionen arbetar vi med invånare som är i behov av arbetsträning eller arbetsförmågebedömningar i syfte att se invånarens potential i arbete eller studier.
Läs gärna mer om Helsingborg och arbetsmarknadsförvaltningen på helsingborg.se

Dina arbetsuppgifter
Det pågår ett spännande utvecklingsarbete på arbetsmarknadsförvaltningen. Som handelare i arbetsträning kommer du arbeta med invånare som är i behov av arbetsträning och/eller är i behov av arbetsförmågebedömning. Du arbetar tillsammans med invånarna i det praktiska arbetet och handleder tillsammans med kollegor och kompetensutvecklar invånarna både i en generell kunskap om arbetsmarknaden och i specifik yrkeskunskap. Du behöver ha ett praktiskt handlag och vara inställd att arbeta utomhus året om. Olika praktiska moment kan vara att handleda inom stängseluppsättning, möbelvård, återbruk, cykelverkstad, renhållning etc.
I sektionen ingår du också i ett team med andra yrkeskompetenser och tillsammans lyfter ni invånarnas styrkor och utvecklingsområden så att de kan hitta vägar ut på arbetsmarknaden. En avgörande nyckel för att lyckas med vårt uppdrag är att vi tror på invånarens drivkraft och förmågor.
I ditt uppdrag ingår det att
planera uppgifterna för invånarna utifrån deras individuella behov och förmågor
handleda/instruera och motivera invånarna i det praktiska arbetet
stödja och motivera invånarna att närma sig arbetsmarknaden
förmedla kunskaper om arbetslivet, arbetskultur och arbetsmarknad utifrån valideringsverktyget OCN
delta i det praktiska arbetet på arbetsplatsen
ansvara för att uppdraget alltid fullföljs, vilket kan innebära eget arbete om flera invånare som är placerade i verksamheten är frånvarande
vid behov kan även handledning i andra praktiska verksamheter bli aktuell
trivas med att arbeta utomhus och i en föränderlig miljö
Då vi arbetar över enhet- och sektionsgränserna för att nå våra mål innebär detta att du kan under perioder behöva utföra ditt arbete i andra delar av vår organisation.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning, till exempel som socialpedagog eller har annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
Minst 3 års erfarenhet från ett socialt eller pedagogiskt arbete med vuxna, med ett handledande och motiverande uppdrag
Erfarenhet och intresse av praktiskt inriktade arbetsuppgifter
Vana vid att använda digitala system
Körkort för personbil med manuell växellåda och är villig att köra bil
Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
I denna tjänst är följande färdigheter aktuella för att kunna lyckas med uppdraget. Du behöver kunna samarbeta med andra, följa givna processer, skapa och underhålla relationer, anpassa och reagera på förändringar samt vara kundfokuserad.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Järnvägsgatan 35 (visa karta
)
252 18 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Caroline Larsen caroline.larsen@helsingborg.se Jobbnummer
9879327