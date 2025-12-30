Handledare AMN verkstad föräldravikariat
Ovanåkers Kommun / Vårdarjobb / Ovanåker Visa alla vårdarjobb i Ovanåker
2025-12-30
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovanåkers Kommun i Ovanåker
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för flera olika verksamhetsområden. Verksamhetsområdena omfattar både stöd och support till övriga förvaltningar samt verksamheter som riktar sig direkt till kommuninvånare och besökare. Den röda tråden för oss som arbetar inom kommunstyrelsen är att vi tycker om att bidra till ett attraktivt samhälle för våra invånare.
AMN jobbar mot det gemensamma målet att minska arbetslösheten och få fler i egen försörjning.
Målgruppen du arbetar med är arbetssökande i åldrarna 16-64 år som anvisas till oss från ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och andra samverkande myndigheter. Arbetet utförs utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar för att möjliggöra individens förflyttning från arbetslöshet till praktik, arbete eller återgång till studier.
Dina ansvarsområden
Som handledare i vår verkstad är du med och guidar deltagarna till slutmålet som är egen försörjning. Vi arbetar utifrån utvecklade processer där olika team arbetar antingen med arbetsgivare eller med arbetssökande. Vi jobbar mycket utifrån en Ovanåkersmodell med utgångspunkt från IPS metoden och har flera SE coacher som vi kopplar ihop tillsammans för att få ett så bra team som möjligt runt våra deltagare.
Du kommer att arbeta med deltagare och ansvara för planering, uppföljning och dokumentation av insatser, med fokus på hållbara lösningar mot arbete eller studier. Det krävs ett helhetsperspektiv där stegförflyttningar mot arbete och egen försöjrning står i fokus.
Du kommer också att hålla i samtal med utgångspunkt i deltagarnas behov. Samtalen kan tex handla om stresshantering, mental träning, coaching och hälsopedagogik, både med enskilda medarbetare samt i grupp.
Uppföljning och dokumentation är viktigt del av arbetet. Du kommer även ha en roll i de olika projekt som vi bedriver tillsammans med andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen, Hälsocentralen och Försäkringskassan. Allt detta görs tillsammans med övriga anställda på AMN.Publiceringsdatum2025-12-30Erfarenheter
Du skall ha erfarenhet av att jobba med människor som har eller har varit i utsatta situationer.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har KBT-utbildning, MI-utbildning, utbildning till drogterapeut eller annan liknande utbildning.
Vi värdesätter personliga egenskaper väldigt högt och det är viktigt för oss att du passar in i vår arbetsgrupp så vi kan utföra vårt jobb på bästa sätt för våra deltagare. Det är viktigt att du ser hela människan och tror på deltagaren och kan hjälpa till med att få deltagaren att tro på sig själv för att kunna ta steget vidare med slutmålet att komma i egen försörjning.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovanåkers kommun
(org.nr 212000-2304) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Arbetsmarknad och näringsliv AMN Kontakt
Stefan Jonsson 027157112 Jobbnummer
9665739