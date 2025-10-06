Handledare/Administratör
AB Jobbservice & Co / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Jobbservice & Co i Stockholm
Vi söker fler drivna och engagerade medarbetare till vårt team!
AB Jobbservice & Co är ett jobbförmedlings- och utbildningsföretag som utför tjänster till företag samt är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, där verksamheten innebär att matcha och stödja människor ut i arbete eller studier. Vi söker dig som tycker om att arbeta mot resultat och tycker om att jobba med människor och administration.
Vi söker dig som är lyhörd, noggrann och har hög arbetsmoral.
Vi står för sunda värderingar och är måna om att våra medarbetare tillför positiv energi och bidrar till trivsel och samarbete, vilket också gör det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare som kan arbeta självgående utan prestige.
Krav: Akademisk utbildning 3 år eller eftergymnasial utbildning minst 1 år.
Krav: Arbetslivserfarenhet minst två år
Tjänsten är på deltid till att börja med, men kan komma att utökas.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
https://se.indeed.com/job/handledareadministration-fc94dfeba8945298 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Jobbservice & Co
(org.nr 559369-7989) Arbetsplats
AB Jobbservice Jobbnummer
9542120