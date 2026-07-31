Handläggare Transporttjänst (movcon)
Försvarsmakten / Logistikjobb / Uppsala Visa alla logistikjobb i Uppsala
2026-07-31
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Är du intresserad av en spännande och utvecklande tjänst med varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling? Då är rollen som Handläggare Transporttjänst (MOVCON) hos Joint Service Support (JSS) i Uppsala perfekt för dig!
Om enheten
FMLOG JSS är en del av Försvarsmaktens logistikorganisation och ansvarar för att stödja Försvarsmaktens insatser med effektiva logistiktjänster. Vi arbetar både nationellt och internationellt för att säkerställa att våra förband får det stöd de behöver.
Movconavdelningen på JSS arbetar i huvudsak med internationella transporter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en grupp med bra sammanhållning och drivna kollegor. Dagarna erbjuder omväxlande arbetsuppgifter där det förutom kontorsarbete ingår mycket annat som t.ex. flygplatstjänst och resor, både nationellt och internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar med transporttjänst inom ramen för Försvarsmaktens uppdrag. Stort fokus ligger på att arbeta tillsammans för att nå uppsatta mål. Som handläggare kommer du bland annat att:
Planera och genomföra transportrörelser enligt gällande civila och militära regelverk.
Koordinera transporter och utfärda transporthandlingar.
Packa farligt gods samt utfärda farligt godsdokumentation.
Förbereda och iordningställa last inför transport.
Delta i utbildning av transportbefattningar på förband.
Leda packningar av farligt gods och hålla resegenomgångar.
Genomföra ett flertal kortare resor (upp till 2 veckor) inrikes och utrikes.
Bidra till ett starkt teamarbete och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Mycket god datavana, särskilt i Office-paketet (Excel).
Körkort B (manuell).
Svensk medborgare.
Meriterande
Utbildning i IATA-DGR 7.1 eller 7.3, AFMAN 24-604, IMDG
Erfarenhet av transport- och lastningsdokumentation för något av transportslagen flyg, sjö eller järnväg.
Erfarenhet inom Försvarsmaktens logistik.
Erfarenhet från stöd till internationella militära insatser eller genomförd internationell militär insats i transport/logistik befattning.
Kunskaper i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person med goda administrativa egenskaper som är flexibel, noggrann och lösningsorienterad. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga men du behöver också ha förmåga att kunna arbeta självständigt. Du är serviceinriktad och anpassningsbar samt kan hantera oregelbunden arbetstid och tidvis hög arbetsbelastning, både med administrativa och praktiska uppgifter.
Du uppskattar en arbetsplats där tempot ibland är högt och där resor med kort varsel förekommer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
ANSÖKAN - INSTRUKTION
För att skapa en så rättvis urvalsprocess som möjligt arbetar vi med urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Vi vill därför att du besvarar urvalsfrågorna.
Utöver det bifogar du endast ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31, tester kan förekomma under rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef, Meta Erlandsson Karberg
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Generalist FMLOG, Aram Amein
Fackliga företrädare:
OFR/O Jonas Axeheim
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Madeleine Bagge
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00. Notera dock att det är semestertider och att tillgängligheten därmed är lägre under sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016675