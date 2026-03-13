Handläggare till Utbildningsområde 1 - Vikariat
2026-03-13
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med uppgift att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsplats, utbildningsanordnare och samarbetspart som gör skillnad i samhället. HR-avdelningen är inne i en spännande utvecklings- och förändringsresa, våra HR-medarbetare arbetar med mål och resultat i fokus och med människor och verksamheten i centrum. HR-avdelningen består av fyra enheter och har ca 400 anställda, fördelat på enheterna för utbildning, planering och arbetsgivarutveckling, verksamhetsnära HR-stöd samt ledar- och medarbetarskap.
Sektionens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra, följa upp och bidra till utveckling av utbildningsverksamhet, metoder för utbildning och innehåll i de utbildningar som ligger inom utbildningsområdets ansvar. Vidare ingår administration, schemaläggning, pedagogisk ledning samt lokalansvar för utbildningscenter i Göteborg och Örebro. Sektionen ska i samplanering med övriga sektioner se till lokaler tillgängliggörs i sådan utsträckning att hela enhetens uppdrag omhändertas.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
I rollen som handläggare kommer du att arbeta med att bereda och handlägga ärenden samt ta fram underlag för beslut. Du kommer att ha nära kontakt med andra interna enheter och göra bedömningar utifrån fastställda rutiner och instruktioner. Arbetet kan även innefatta att ansvara för att planera, normera och handlägga särskilda ärenden samt att fatta beslut baserat på uppsatta mål och budget.
Du kommer att samarbeta nära tre gruppchefer och sektionschefen som även kommer att ge dig olika uppdrag. Ditt arbete kommer att omfatta personalplanering och viss schemaläggning inom utbildningsområdet. Du kommer att driva och samordna utbildningsområdets årshjul, vilket inkluderar att planera och följa upp aktiviteter enligt en fastställd aktivitetsplan. Dessutom kommer du att bereda och upprätta ärenden för analys samt genomföra analyser utifrån de mål som är uppsatta för utbildningsområdet.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till och med 2026-12-31.
Resor kommer att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Till rollen som handläggare söker dig som har ett övergripande helhetstänk och förmåga att se samband mellan olika delar i organisationen. Vi ser att du är mål- och resultatinriktad, tar stort egenansvar och arbetar självgående för att nå uppsatta mål. Som person är du strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt samtidigt som du trivs med att arbeta tillsammans med andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen om minst 180 hp inom område som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
* Erfarenhet av att strukturera och skriva rapporter, utredningar och material
* Erfarenhet av att arbeta med budget och budgetprocess
* Erfarenhet av att effektivt och sakligt sammanfatta och sammanställa data och skriftligt material
* Hög digital mognad och vana att använda IT som stöd i arbetet
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom ekonomi, statistik, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller samhälls- och kulturanalys
* Erfarenhet av beredningsprocesser för ärendehantering i statlig verksamhet
* Erfarenhet av att ta fram kvalificerat informations-, kommunikations- och presentationsmaterial
* Erfarenhet av att analysera och sammanställa rapporter och data i digitala stödsystem
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
