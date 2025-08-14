Handläggare till Simpleko i Uppsala!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-08-14
Är du redo att bidra på företaget som leder branschen i kundnöjdhet? Simpleko söker handläggare till förvaltningsavdelningen och letar efter dig med starkt driv och som vill ta egna initiativ. Kan det vara du? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Simpleko, ett helägt dotterbolag till Riksbyggen, är specialiserade på ekonomisk förvaltning. Företaget levererar helt digitala tjänster till omkring 1 200 kunder, främst bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Organisationen består av cirka 75 medarbetare, fördelade mellan kontoren i Uppsala och Östersund.
Som handläggare på lägenhetsförteckningen kommer du att ingå i ett team med eget kundansvar för att säkerställa avtalade rutiner. Du kommer att arbeta mot bostadsrättsföreningars styrelser och medlemmar, huvudsakligen via ärendehantering samt telefon och e-post. Du välkomnas till ett team om ca nio medarbetare och får en gedigen introduktion där du praktiskt lär dig arbetet.
Du erbjuds
En roll med möjlighet att påverka verksamheten och utveckla processer. Du får en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till arbete hemifrån efter överenskommelse och tillgång till alla nödvändiga verktyg.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du att hantera ärenden från bostadsrättsföreningar gällande lägenhetsförteckningar, hyresgäster, parkeringar och aviseringar. Du förväntas stötta och samarbeta med kollegor för att säkerställa en transparent och effektiv ärendehantering.
• Aviseringar
• Debiteringar
• Överlåtelser & upplåtelser
• Avstämningar
• Köhantering
• Ärendehantering från kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare administrativ erfarenhet, med fördel där du arbetat i ärendehanteringssystem
• Har en slutförd gymnasieutbildning, med fördel inriktning mot ekonomi/bokföring
• Har hög digital mognad och vana att arbeta parallellt i olika digitala system
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då arbetet sker på båda språken
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av bostadsrättsföreningar och arbete kring bostadsrätter
• Erfarenhet av fastighetsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Simpleko på deras hemsida Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9457736