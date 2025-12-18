Handläggare sökes för konsultuppdrag!
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-12-18
Vi söker flertalet nya medarbetare till vår kund i Stockholm för ett konsultuppdrag på ca 6 månader.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
• Söka, extrahera och sammanställa användardata med både automatiserade och manuella metoder.
• Förbereda och validera sammanställd data i Google Sheets genom noggranna kontroller av datamängder, datumintervall och säkerställa relevansen för den specifika användarförfrågan.
• Ansvara för användares åtkomstförfrågningar och säkerställa att användare får rätt information och data levererad.
• Ta emot och förbereda svar på användarförfrågningar med hjälp av interna systemverktyg.
• Säkerställa att kraven på dataintegritet efterlevs genom dagliga kvalitetskontroller och granskningar av alla ärenden, för att garantera att den förberedda datan är korrekt och fullt ut besvarar den mottagna förfrågan.
Miljö/gruppsammansättning
Du kommer tillhöra teamet som ansvarar för hantering och stöd vid begäran om tillgång till personuppgifter.Kvalifikationer
• Du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, till exempel som administratör, handläggare, kundtjänst eller liknande roller.
• Du har god IT-vana och känner dig bekväm med att startsträckan är kort för att sätta dig in nya system.
• Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en roll som krävt att du kan utrycka dig och ge en god service på svenska och engelska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Noggrann - Du har en förmåga att på ett strukturerat och noggrannt sätt arbeta med flera uppgifter parallell och har ett gott öga för detaljer.
• Analytisk - Du har en god förmåga att bearbeta och hantera stora datamängder.
• Ansvarsmedveten - Du förstår vikten av upprätthålla en hög kvalitet i det arbete och att lagar, regulatoriska krav och interna processer följs.
• God kommunikationsförmåga - Du har en mycket god förmåga att utrycka dig och leverera god service på svenska och engelska i både tal och skrift.
• God samarbetsförmåga - Du är prestigelös och trivs att samarbeta med andra.
• Självledarskap - Du tar ansvar för att lösa dina arbetsuppgifter med hög kvalitet enligt bestämda tidsplaner och ser till att lösa de utmaningar som dyker upp på vägen.
• Engagerad - Du är engagerad i att leverera en hög service och uppskattar att ta dig an utmaningar och lösa problem, stora som små. Du har en initiativförmåga att lösa problem självständigt och har en stark vilja att lära, utvecklas och uppskattar att få feedback.
Meriterande
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Google Sheets.
• Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat med GDPR-relaterade arbetsuppgifter är det starkt meriterande.
• Det är starkt meriterande om du har kunskap om EMEA:s integritetslagar och regulatoriska krav för att säkerställa korrekt och laglig hantering. Ersättning
