Handläggare säkerhetstjänst
2026-03-10
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige?
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst). TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem samt utgör Försvarsmaktens beställare av systemförvaltning, drift och underhåll inom området. På TVK Ledsyst arbetar idag 190 personer.
En av våra medarbetare på Ledningsstödsektionen i Enköping byter tjänst och vi behöver därför förstärka teamet med en handläggare säkerhetstjänst.
Ledningsstödssektionen där säkerhetsfunktionen ingår är en del av Samordningsavdelningen.
Samordningsavdelningens huvudsakliga uppgift är att vara enhetens stabs- och samordningsfunktion. Avdelningen består av tre sektioner som hanterar gemensamma funktioner: Produktionssektionen, Ekonomisektionen och Ledningsstödssektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter handläggare säkerhetstjänst
Som handläggare säkerhetstjänst på Ledningsstödssektionen kommer dina uppgifter att bidra till lösandet av enhetens uppgifter genom att till exempel:
• Genomföra säkerhetsprövningar
• Hantera säkerhetsskyddsavtal och hemställan om registerkontroller
• Samordna och handlägga säkerhetsrapportering
• Handlägga alla förkommande frågor inom området exponering av säkerhetskänslig verksamhet där myndigheten är ålagd att följa Säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsförordningen samt Försvarsmaktens interna bestämmelser avseende säkerhetstjänst
Kvalifikationer
• Lägst gymnasieutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor
• Dokumenterad erfarenhet av att självständigt handlägga ärenden
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God datorvana och användning av MS Office
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad, noggrann och säkerhetsmedveten. Du behöver vara serviceinriktad, tycka om att arbeta både självständigt och i team, ha förmågan att snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter och kunna växla upp tempot med bibehållet fokus vid behov.
Du har hög social kompetens och integritet samtidigt som du har förmågan att skapa tillit och vara inlyssnande. Du hanterar kommunikation väl i möten, både fysiska möten och kontakter via telefon och mail. Din goda administrativa förmåga och datorvana behöver du för att kunna handlägga ärenden, du kommer även att hantera olika system.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning med säkerhetsinriktning
• Genomgången säkerhetsutbildning inom Försvarsmakten exempelvis kurs Handläggare säkerhetstjänst (KHS)
• Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping. Resor i tjänsten förekommer
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Matilda Görl, nås via växeln 010-825 10 00
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen, nås via växeln 010-825 10 00
Fackliga företrädare
• Saco-S - Agnetha Landquist
• SEKO - Matz Felix
• OFR/S - Martin Sparr
• OFR/O - Heikki V idell
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
