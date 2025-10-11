Handläggare med fokus ledningsstöd
Anställningen är placerad på Södra åklagarkammaren inom åklagarområde Stockholm. Som handläggare med fokus ledningsstöd möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter.
Du arbetar självständigt i en koordinerande och serviceinriktad roll. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och jobbar proaktivt. Du trivs i en miljö med stundtals högt tempo där du är beredd att göra omprioriteringar och ta snabba beslut. Organisatoriskt kommer du tillhöra kammarledningen vilket ställer krav på hög integritet samt vana att hantera känslig information.
I denna roll som handläggare kommer du bland annat att
på uppdrag av kammarledningen stötta med diverse administrativa arbetsuppgifter
boka möten och konferenser, skriva mötesprotokoll, upprätta agendor/dagordningar
vid behov ansvara för projekt i olika former
ha kontakt med leverantörer avseende nya och befintliga avtal
uppdatera administrativa styrdokument, ta fram checklistor och andra arbetsdokument
hantera vissa inköp och beställningar i enlighet med myndighetens upphandlingsregler
vid behov utföra övriga arbetsuppgifter som tex. viss schema- och jourhantering
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som
har gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har skicklighet som motsvarar flera års väl vitsordat arbete med administrativa arbetsuppgifter som Åklagarmyndigheten bedömer relevant
har erfarenhet av arbete i it-miljö och med digitala verktyg inom administration, telefoni, möten m.m.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person vill vi att du
är serviceinriktad
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns
är självständig och ansvarstagande
är stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
är stabil och har god självkännedom
har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
ha god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande med
erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
eftergymnasial utbildning t ex inom ekonomi eller juridik.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
