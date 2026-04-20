Handläggare Fastighetstaxering
Har du ett intresse för fastigheter och vill sätta ett värde på Sverige tillsammans med kunniga kollegor? Som fastighetshandläggare har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden inom fastighetstaxering för hela Sverige inom alla fastighetstyper. Det innebär bland annat att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. I arbetet ingår kontakt med privatpersoner och företag, både genom att hämta in kompletteringar i handläggning via telefon, e-post och brev och genom att svara på frågor från kunder i telefon och via e-post.
Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget, utreder och fattar beslut. Du behöver därför vara trygg i att fatta beslut och trivas med att ha kundkontakt.
Tillsammans med ditt team planerar du din egen arbetsdag och driver ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att delvis arbeta på distans.
Du tillhör en sektion på folk- och fastighetsavdelningen med placering i Västerås.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
tala och skriva enkelt och tydligt
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180hp (120 p) inom ekonomi, juridik eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning alternativt en avslutad fastighetsmäklarutbildning alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning inom offentlig verksamhet som inneburit utredande beslut.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetsvärdering eller som fastighetsmäklare. Det är även önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning inom offentlig verksamhet som inneburit utredande beslut.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Norra Källgatan 16-18 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Kontakt
Sektionschef
Isabelle Pettersson isabelle.pettersson@skatteverket.se Jobbnummer
9863301