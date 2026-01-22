Handläggare/Ekonomiassistent Västerås
2026-01-22
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Riksbyggen söker handläggare/ekonomiassistent i Västerås
Vi söker nu en extraresurs till Riksbyggen Servicecenter i Västerås som kan förstärka vårt team under våren och sommaren. Du kommer att arbeta i en serviceinriktad roll med ansvar för kundkontakter och utförande av våra förvaltningsuppdrag. Du ansvarar för att vi levererar inom uppsatta servicenivåer och att vi håller våra kundlöften. Du har stor förmåga att ta eget ansvar och initiativ, att arbeta proaktivt, se helheter och med stort engagemang ge bra och tydlig service till kunder och kollegor. Du arbetar effektivt, med hög kvalitet och kundfokus enligt beslutade arbetssätt och är med och förfinar och utvecklar våra arbetssätt och leveranser.
Hos oss gör du skillnad
I denna serviceinriktade roll som handläggare kommer du bland annat att arbeta med kunders inbetalningar och fakturering samt vissa delar i masterdata. Du kommer även tillsammans med dina kollegor ansvara för att leveransen sker inom uppsatta servicenivåer och att vi håller våra kundlöften.
Arbetsuppgifterna kan se ut som nedan:
• Bokföra inbetalningar
• Fakturering och hantering av krav och anstånd
• Viss masterdatahantering
• Övrig administration
Du kommer att ingå i ett team på ca 13 personer, där du förväntas kunna arbeta både självständigt och tillsammans med ditt team. I teamet värderas engagemang, initiativtagande och samarbete högt.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
För att trivas så bra som möjligt i denna tjänst ser vi att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med såväl kunder som arbetskamrater. Du som person bör ha en god förmåga att ta eget ansvar och initiativ, att arbeta proaktivt, se helheter och med stort engagemang ge bra och tydlig service till kunder och kollegor. Du arbetar effektivt med hög kvalitet och kundfokus enligt beslutade arbetssätt.
Vi ser att du har utbildning inom ekonomi/administration på lägst gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativa tjänster, gärna inom fastighetsförvaltning.
Ett krav för denna tjänst är att du kankommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start omgående till och med augusti. Placeringsort är Västerås.
Ansökan och kontakt
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!
Vid frågor om tjänsten kontakta gruppchef Anu Sjöden, Anu.Sjoden@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
