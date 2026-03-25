Handläggare
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Beskrivning
Ljusdals kommun söker nu en engagerad och noggrann handläggare med placering på Fritidsenhetens kansli.
Du kommer att få en viktig roll som kontakt och stöd till det lokala föreningslivet genom bidragshandläggning och administrativa uppgifter kopplade till fritidsverksamheten.
Fritidsenheten tillhör Sektor Livsmiljö och består av 20 medarbetare fördelade på fyra arbetslag: kansliet i Kommunhuset, Färila sim- och sporthall, idrottsplatsvaktmästare samt Fritidsbanken.
Ljusdals kommun har ett rikt och levande föreningsliv som engagerar människor i alla åldrar. Varje dag möts barn, ungdomar och vuxna i olika föreningsaktiviteter - inom idrott, kultur och fritid. Kommunen arbetar aktivt för att alla invånare, oavsett ålder, kön eller bakgrund, ska ha möjlighet att delta.Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss får du en central roll i att stödja det lokala föreningslivet, ett uppdrag som verkligen gör skillnad. En av dina främsta arbetsuppgift blir att handlägga föreningsbidrag. Det innebär att du granskar och följer upp inlämnade handlingar, håller kontakt med föreningar och förbereder ärenden samt beslutar om bidrag. Du blir en viktig länk mellan kommunen och föreningslivet och får möjlighet att bidra till att resurser når ut där de verkligen behövs.
Utöver bidragshanteringen kommer du även att arbeta med ekonomiska uppgifter såsom fakturering, kontering, bokföringsordrar och avstämning av balanskonton. I rollen ingår även övriga administrativa arbetsuppgifter, exempelvis personaladministration och stöd i verksamhetens interna processer. Du kommer också att ansvara för lotteriadministration, ett arbete som bland annat innebär att registrera och diarieföra ansökningar om lotteritillstånd enligt gällande regler.
Tjänsten erbjuder varierade uppgifter med både självständigt arbete och samarbete med engagerade kollegor. Det är ett arbete där du får använda både din noggrannhet och din förmåga att möta människor.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har ett intresse för administrativa processer och tycker om att arbeta strukturerat och noggrant. Då rollen innebär ekonomiska uppgifter är det viktigt att du har god vana av att arbeta i Officepaketet, särskilt Excel. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Eftersom vissa moment i tjänsten kan innebära resor inom kommunen behöver du också ha B-körkort.
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor är meriterande, likaså om du har arbetat med föreningsliv eller handläggning av bidrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är självgående, lojal och strukturerad. Du är trygg i att ta ansvar, har ett professionellt bemötande och uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Om du dessutom trivs med att ha många kontaktytor och känner ett engagemang för det lokala föreningslivet kommer du att känna dig hemma hos oss.
StruktureradÖvrig information
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Fritidsenheten, Fritidsenheten adm Kontakt
Elin Sundberg +4665118210 Jobbnummer
9819207