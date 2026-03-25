Handläggare
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Områdeskansliet för humanvetenskap
Kansliet arbetar både mot områdets nämnd och fakultetsnämnderna varifrån de flesta av de löpande uppdragen kommer.
Områdeskansliet verkställer och implementerar beslut och har en strategisk roll i att förmedla nyheter till institutionerna och finna förhållningssätt och arbetsformer då reformer ska genomföras. Kansliet ansvarar också för ekonomisk och annan verksamhetsplanering, uppföljning av verksamheten och svarar för en omfattande rekrytering av lärarpersonal.
Områdeskansliet för humanvetenskap består av tre fakultetskanslier och två sektioner och utgör en enhet vid Stockholms universitets centrala förvaltning. Att verka inom förvaltningen vid Stockholms universitet innebär ett kvalificerat och ansvarsfyllt arbete på övergripande nivå.
Arbetsplatsen är förlagt till Campus Frescati mitt i Kungliga nationalstadsparken i en dynamisk miljö bland studenter, lärare och forskare.
Vi söker nu en handläggare främst till gruppen för lärarrekrytering, men även arbetsuppgifter inom utbildning kan förekomma.
En eller två sökande kan anställas.
Mer information om oss finns på https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/humanvetenskapliga-omradet/omradet/omradeskanslietPubliceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du att arbeta med kvalificerad handläggning av lärarrekrytering och ansvara för ärenden vid fakultetsnämndens och lärarförslagsnämndernas möten. I arbetet ingår att ta emot anhållan om rekryterings- och befordringsärenden, föra dem vidare mellan olika beredningsinstanser och föredra ärendena för beslutande organ. Handläggaren ansvarar bland annat för att kalla till möten, tillhandahålla underlag och skriva protokoll. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta kontakter med sökande, prefekter och sakkunniga. Du driver processerna framåt och ser till att de hanteras på ett rättssäkert sätt.
Handläggaren arbetar nära dekanerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten samt lärarförslagsnämndernas ordförande. I rollen ingår även att ge löpande stöd och service till lärarförslagsnämnderna och prefekter vid fakultetens institutioner gällande rekryterings- och befordringsärenden. Det innebär att den som anställs förväntas hålla sig informerad om relevanta regelverk vid universitet och även lagar, förordningar och interna styrdokument som ligger till grund för detta.
I anställningen kan det ingå motsvarande uppgifter inom andra nämnder, exempelvis Docenturnämnden, men även inom utbildning samt andra vid områdeskansliet förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, lägst kandidatexamen och minst 1 års erfarenhet av kvalificerad handläggning inom myndighet. Arbetsuppgifterna innebär ofta att förstå eller uttrycka avancerade resonemang och kräver därför en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och det förutsätts att den som anställs har förmåga att ge god service och ett bra bemötande till verksamheten. Många av uppgifterna är individuella men arbetet sker ändå i tät kontakt med kollegorna i rekryteringsgruppen.
Det individuella och det gemensamma arbetet sker till stor del i ett ärendehanteringssystem som byggts upp i Excel. Stor vikt läggs därmed vid grundläggande kunskaper i Excel (exempelvis hantera kalkylblad, mata in data, formatera celler, sortera/filtrera listor, använda formler).
Arbetet följer till stor del fastställda processer, inom dessa kan oväntade situationer uppstå. Den som anställs behöver därför kunna fatta egna beslut utifrån tillgänglig information och ta initiativ för att driva processen framåt. En handläggare hanterar oftast flera ärenden av olika typer parallellt och förmåga till struktur är därför viktigt.
Stor vikt läggs även vid
- God kommunikativ förmåga, servicekänsla, effektivitet, självständighet och kreativitet
- Goda kunskaper Office-paketet
- Erfarenhet och förmåga att sätta sig in i och använda olika digitala system och verktyg
Meriterande
Erfarenhet av kvalificerad handläggning inom rekrytering och/eller utbildning inom högskolesektorn.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är ett vikariat om 12 månader men kan förlängas. Tillträde i maj 2026. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av kanslichef Karin Flyborg, tfn 08-16 35 51, mailto:karin.flyborg@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1045-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Områdeskansliet för humanvetenskap
9818497