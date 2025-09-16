Handläggare
2025-09-16
Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda. Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta med frågor som rör beredskap för skydd av kulturarv och förebyggande av kulturarvsbrott.
Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom Riksantikvarieämbetet samt med andra nationella och internationella aktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för frågor kopplade till Unescos Haagkonvention från 1954, inklusive dess nationella implementering, samt bevaka och delta i internationella möten inom ramen för konventionen.
- Arbeta med beredskapsfrågor kopplade till skydd av kulturarv.
- Handlägga tillstånd för användning av det internationella kännetecknet för kulturegendom, den blåvita skölden.
- Handlägga ärenden och bidra till utvecklingsarbete kring utförsel-, import- och exportlagstiftning samt EU-direktiv om återlämnande av kulturföremål.
Din kompetens
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller humaniora. Du har erfarenhet av arbete inom statlig sektor och är van att handlägga och utveckla frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med internationella organisationer som Unesco och/eller arbete med beredskap och det svenska totalförsvaret.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och har lätt för att anpassa kommunikationen efter målgrupp och situation.
För att trivas i rollen behöver du vara självständig, drivande och kunna strukturera ditt arbete väl. Du har god analytisk förmåga, är noggrann i dina bedömningar och kan växla mellan olika uppgifter på ett flexibelt sätt.
Dina egenskaper
Som person är du kommunikativ och samarbetsorienterad, med förmåga att skapa förtroendefulla kontakter såväl internt som externt, i Sverige och internationellt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är ett vikariat från 1 december 2025 till 30 november 2026, med anledning av föräldraledighet. Tjänsten är placerad i Stockholm eller Visby, och vi erbjuder möjlighet till distansarbete under en del av arbetstiden.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2025-09-10. Märk din ansökan med referensnummer RAÄ-2025-2518. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090) Arbetsplats
Museiavdelningen, Enheten för kulturföremål och samlingar Kontakt
Ingela Chef Holmberg 0851918368 Jobbnummer
9510173