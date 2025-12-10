Hamnstyrman till Karlshamns hamn
Sölvesborg
Olofström
Bromölla
Ronneby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla bogserbåtsverksamheten i Karlshamns hamn - och samtidigt själv vara delaktig i våra fartygsbogseringar?
Nu söker vi två personer till rollen som Hamnstyrman som vill ha en varierad roll med stort ansvar.
Om rollen
Hamnservice är en del av Energihamnen i Karlshamns hamn och agerar hamnmyndighet med ansvar för farleder, bojar, kajdjup, muddringsfrågor och remisser.
Som Hamnstyrman arbetar du tillsammans med åtta engagerade kollegor. Tillsammans ansvarar ni för verksamheten kring våra tre bogserbåtar, och i rollen finns stora möjligheter att både påverka och utveckla arbetet framåt - samtidigt som du själv deltar i framförandet av båtarna.
I tjänsten som hamnstyrman har du ett brett och varierat uppdrag. Du är kundansvarig för externa verksamheter och ansvarar för planeringen av fartygsbogseringar. Du ansvarar för avtal, sköter debitering och säkerställer att kundernas behov tas om hand. Arbetet innebär också att hantera remisser och förfrågningar inför planerade uppdrag samt att ta emot och följa upp avvikelser och synpunkter.
En av rollerna kommer att ha fokus på administration och den andra mera mot projekt och underhåll.
Tjänsten är i första hand en dagtidsanställning, men vi är öppna för att diskutera andra arbetstidslösningar.
Rollen innebär jour- och beredskapstjänstgöring, liksom att planera, samverka och genomföra olika uppdrag. Vid fartygsanlöp kan du vara ansvarig hamnstyrman på plats. Du kommer att samarbeta nära med mäklare, kunder, myndigheter, andra bolag och olika intressenter i frågor som rör bogserbåtsverksamheten.
Vi söker dig som har sjöbefälsutbildning med behörighet minst Klass VI och med erfarenhet från sjöfartsbranschen. Har du erfarenhet av att framföra bogserfartyg av typen ASD är detta meriterande.
Som person värdesätter vi särskilt din samarbetsförmåga då rollen innebär många kontakter med medarbetare, kunder och andra intressenter. Du har förmågan att ta egna initiativ och är kommunikativ.
För rollen måste du ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift, van vid att arbeta i Officepaketet samt körkort och svenskt medborgarskap (krav).
Om Karlshamns hamn
Karlshamns Hamn är en av Sveriges största hamnar och spelar en viktig roll i transportnätet i sydöstra Östersjöområdet. Hamnen hanterar en mängd olika gods, inklusive skogsprodukter, enhetslast via färja och container, samt energi. Bolaget har ca 100 anställda och omsatte 210 mkr under 2023. Läs mer på www.karlshamnshamn.se
Sök tjänsten idag!
I denna rekryteringsprocess har Karlshamns hamn valt att samarbeta med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Svensson på tel. 044-203871 eller via e-post: linda.svensson@jeffersonwells.se
Notera att ansökningar endast tas emot via jeffersonwells.se med anledning av GDPR.
Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Karlshamns hamn
