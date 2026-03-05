Hälsoskyddsinspektör
2026-03-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Kalmar kommun
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet.
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Inom Miljöverksamheten arbetar vi med tillsyn inom miljöskydd-, livsmedel- och hälsoskyddsområdet. Hos oss arbetar miljöskyddsinspektörer, hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer, kommunekologer och även administratörer och energirådgivare. Tillsammans är vi 27 medarbetare som alla har ett nära samarbete, både med varandra inom verksamheten, med övriga medarbetare på samhällsbyggnadskontoret och med andra i vår kommunkoncern.
Genom vårt arbete förebygger vi, ger råd och samverkar för att skapa ett hållbart samhälle, både för nuvarande och kommande generationer.
Typiska arbetsuppgifter för tjänsten är att genomföra tillsyn på hälsoskyddsverksamheter, utreda klagomålsärenden och handlägga anmälningar av nya verksamheter. Du kommer även att delta i interna och externa nätverk samt besvara frågor från allmänheten och verksamhetsutövare. Självklart är du delaktig enhetens arbete för att utveckla våra interna arbetssätt. Tjänstens innehåll kommer att anpassas utifrån din förmåga, dina kompetenser och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker har avslutad naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning och har god kunskap om miljöbalken.
I och med att arbetsuppgifterna kräver att du arbetar både självständigt och tillsammans med andra så behöver du kunna samarbeta, likaväl som du klarar av att prioritera och styra din agenda på egen hand. För att vara framgångsrik i tjänsten behöver du kunna ta egna initiativ.
Tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom offentlig sektor är meriterande.
För att utföra arbetsuppgifterna behöver du ha B-körkort.
I Kalmar kommun är vi måna om att ge alla en god service och ett gott bemötande. Eftersom arbetet innebär myndighetsutövning och kontakt med både medarbetare och kommuninvånare behöver du kunna uttrycka dig tydligt och lättbegripligt på svenska, både i tal och skrift. Du ska också kunna hantera olika situationer på ett professionellt och respektfullt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
