Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en hälso- och sjukvårdsinspektör till Göteborg.
Om jobbet
Som hälso- och sjukvårdinspektör kommer du att genomföra inspektioner i hela landet samt utreda egna ärenden inom IVO:s tillsynsuppdrag inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillsammans med kollegor. Du kan komma att arbeta med bl.a. regeringsuppdrag och egeninitierad tillsyn. I arbetet kommer du i kontakt med såväl huvudmän och personal som allmänheten. Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Genomföra inspektioner
• Arbeta med regeringsuppdrag
• Granska, analysera, bedöma och sammanställning av data
• Svara på remisser
• Ingå i olika projektgrupper
Vi arbetar tillsammans nationellt och du har arbetskamrater runt om i landet. Du ingår i ett nära och tvärprofessionellt samarbete med de kolleger som kan ingå i ett ärende. På längre sikt kan innehållet i ditt arbete komma att ändras tex att omfatta andra områden.
Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete, du bör därför trivas och vilja verka i en föränderlig miljö med högt tempo.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Göteborg. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• svensk sjuksköterskelegitimation, alternativt annan svensk yrkeslegitimation med inriktning mot hälso- och sjukvård med vidareutbildning
• minst 3 års aktuell erfarenhet av att arbeta inom primärvård, somatisk specialistsjukvård, psykiatrisk specialistsjukvård alternativt kommunal hälso- och sjukvård
• dokumenterad erfarenhet av analys-, utrednings-, kvalitets- och/eller utvecklingsarbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god kännedom om hälso- och sjukvårdslagstiftning
• B-körkort för manuellt växlat fordon
Det är viktigt att du har både en god samarbetsförmåga och en hög integritet. Du har ett gott omdöme och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att driva dina egna ärenden och för att se vad du behöver göra för att komma vidare i ditt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• erfarenhet av tillsynsarbete
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 19 oktober 2025.
Vi ställer höga krav på medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan komma att genomgå en säkerhetsprövning för att placeras i säkerhetsklass.
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelning Sydväst är geografiskt placerad i Göteborg och är en avdelning med ca 80 medarbetare. Rekryteringen avser en eller flera inspektörer till en av våra hälso- och sjukvårdsenheter där de flesta har en bakgrund som jurist eller sjuksköterska.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
