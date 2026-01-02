Hälso- och sjukvårdsinspektör (flera orter)
2026-01-02
Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu hälso- och sjukvårdsinspektörer för att utveckla statlig tillsyn och tillståndsprövning.
Om jobbet
Som hälso- och sjukvårdsinspektör kommer du att utreda egna ärenden inom hälso- och sjukvårdsområdet. Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med tillsynsuppdraget som syftar till att utreda, kontrollera och ställa krav för att bidra till en bättre hälsosjukvård för enskilda och för olika grupper av människor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
• utreda ärenden som rör enskildas klagomål på sjukvården enligt patientsäkerhetslagen.
• ha kontakt med huvudmän, vårdpersonal och allmänheten i utredningsarbetet.
• samverka nationellt med kollegor runt om i landet.
• delta i nära och tvärprofessionellt samarbeten
Vi arbetar tillsammans nationellt och du har arbetskamrater runt om i landet. På ditt kontor ingår du i ett team med kollegor inom det aktuella ärendeslaget. Du ingår i ett nära och tvärprofessionellt samarbete med inspektörer, tillsynstandläkare, tillsynsläkare och beslutsfattare. På längre sikt kan innehållet i ditt arbete komma att ändras till att tex omfatta andra ärendeslag.
Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete, du bör därför trivas och vilja verka i en föränderlig miljö med högt tempo.
Tjänsterna är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, med placering på någon utav följande orter: Göteborg, Malmö, Stockholm eller Örebro. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• svensk sjuksköterskelegitimation, alternativt annan svensk yrkeslegitimation med inriktning mot hälso- och sjukvård
• minst 3 års erfarenhet av att arbeta inom primärvård, somatisk specialistsjukvård, psykiatrisk specialistsjukvård alternativt kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet analys-, utrednings-, kvalitets- och/eller utvecklingsarbete
• mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
• god kännedom om hälso- och sjukvårdslagstiftning
• B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du både ha en god samarbetsförmåga och en hög integritet. Du har ett gott omdöme och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att driva dina egna ärenden och för att se vad du behöver göra för att komma vidare i ditt arbete.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• erfarenhet av myndighetsutövning
• relevant vidare/-specialistutbildning
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.se
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 23 januari 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Myndigheten genomgår för närvarande en omfattande förändrings- och utvecklingsperiod. Arbetsplatsen kommer därför under kommande år präglas av dynamisk och rörlig miljö, där det också finns möjlighet att driva vår utveckling framåt.
Placering är på något av våra kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm eller Örebro.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast månadslön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.

Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
