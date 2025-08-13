Halmstad Racketcenter AB
Halmstad Racketcenter AB / Receptionistjobb / Halmstad Visa alla receptionistjobb i Halmstad
2025-08-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstad Racketcenter AB i Halmstad
Är du studerande och söker ett extrajobb? Då är detta något för dig.
Vi söker till att börja med 2 receptionist/ butiksvärdar som vill jobba timmar hos oss.
Vi behöver framförallt personal måndag-torsdagar 19-22
Finns även möjlighet för timmar på helger vid behov.
Som receptionist/butiksvärd hos oss är du ansiktet utåt och har nära kontakt med alla våra kunder som besöker hallen. Så vi förväntar oss att du är ordningsam, stresstålig och en glädjespridare utöver det vanliga.
Tjänsten är ett varierat arbete och innefattar allt från direktservice, ta emot bokningar, försäljning, drift och städ,
Du kommer att få upplärning på plats för att ha rätt förutsättningar för rollen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet! Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. (PDF) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: info@halmstadracketcenter.se Arbetsgivare Halmstad Racketcenter AB
(org.nr 559105-1072)
Bäckagårdsvägen 130 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Jobbnummer
9456662