Hallvärd Niemi Bil Luleå
Är du positiv, social och nyfiken på bilar och människor? Då kan rollen som hallvärd på Niemi Bil vara perfekt för dig!
Som en av Sveriges snabbast växande bilfirmor, söker vi en engagerad Hallvärd som vill vara med på vår resa framåt. Här väntar en bred och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik - perfekt för dig som gillar att ha många bollar i luften och vill få inblick i hela bilaffären.
Vi är lösningsorienterade, och vi tror på att fira våra framgångar tillsammans - både på och utanför arbetsplatsen.
Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Gävle, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudkontor.
Arbetsuppgifterna
I din roll som Hallvärd blir du en viktig nyckelperson på anläggningen och får både kundkontakt och nära samarbete med kollegor och leverantörer.
Rollen som Hallvärd är verkligen mångsidig och innehåller allt från enklare uppgifter som att hålla bilar och lokaler i toppskick, till mer avancerade moment som fotografering och webbannonsering. Du får möjlighet att bygga relationer med kunder och samtidigt bidra till försäljningen genom att arbeta nära vårt säljteam. Din dag kan handla om att förbereda bilar för visning, hantera kundförfrågningar, prismärka fordon, förhandla och säkerställa att varje bil ser perfekt ut - och det är bara början.
Kort sagt: hos oss är ingen dag tråkig! Rollen är ett utmärkt första steg för dig som vill utvecklas mot en framtida säljroll och få bred erfarenhet av både försäljning och kundkontakt.
Vi söker dig som:
Har minst två års arbetslivserfarenhet och goda kunskaper i svenska och engelska (fler språk är meriterande).
Har B-körkort.
Tidigare erfarenhet av försäljning eller service är ett plus.
Vi söker dig som är lättlärd, ambitiös och ser till att göra det lilla extra - oavsett om det gäller att göra bilar redo för försäljning eller att hjälpa till vid kundleveranser.
Med en stark känsla för lagarbete och ansvar har du lätt för att skapa goda relationer både internt och externt. Du är kommunikativ, noggrann och strukturerad, vilket gör att du ser både helheten och detaljerna. Din förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete gör att du levererar med hög kvalitet och i tid, även i en miljö med många olika kontaktytor.
Vi på Niemi Bil ställer höga krav på kvalitet, engagemang och kunskap. Därför söker vi dig som delar vårt stora hjärta för bilar och som alltid levererar ditt bästa för att göra kunden nöjd.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi välkomnar alla sökande och värdesätter mångfald samt en jämn könsfördelning i vårt team.Publiceringsdatum2026-04-30Övrig information
Du kommer arbeta på vår anläggning i Luleå. Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittar rätt person, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta platschef Dennis Wäppling 070-278 89 36, dennis@niemibil.se
eller platschef Tobias Ström 076 041 14 14 tobias@niemibil.se
Om Niemi Bil
Vår koncern består av flertalet olika bolag inom mobilitet, logistik, service och eftermarknad, mjukvaruutveckling samt bilhandel där Niemi Bil är det största bolaget sett till omsättning
Idag har vi verksamhet i Umeå, Kiruna, Uppsala, Skellefteå och Luleå, där vi har vårt huvudsäte.
Vi brinner genomgående för att utveckla kundresan och kundupplevelsen. Vi har en vilja att fortsätta vår utveckling som arbetsgivare och företag, och genom att göra saker så bra som möjligt varje dag så kommer vi lyckas med det.
Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto
Niemi Bil är en modern arbetsgivare, där vi tror på att ett bra jobb erbjuder högt tempo, fantastiska kollegor, och stora möjligheter till personlig utveckling. Förhoppningsvis är det just du som stärker vårt lag, där vi tillsammans i ett högt tempo utvecklas för att nå våra mål, att bli branschledande inom samtliga områden gällande kundnöjdhet!
Vi har de senaste fyra åren gått från cirka 20 medarbetare och en omsättning kring 200 mkr till att idag omsätta över 1 mdkr med cirka 100 medarbetare inom koncernen.
För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag.
Niemi Bil grundades 2006 som ett familjeföretag och är det än idag. Med tiden har familjen vuxit och vi har fått välkomna nya medarbetare och partners. Vi värdesätter kärlek, öppenhet och lojalitet när vi arbetar tillsammans och bygger relationer med våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157)
Banvägen 7B (visa karta
)
973 46 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Banvägen
