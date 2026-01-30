Hallvärd Bowling
Simrishamns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Simrishamn Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Simrishamn
2026-01-30
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Sedan den 1 september 2025 samlar vi vårt arbete med ungdomsverksamhet, föreningsliv, anläggningar och bad under vår nya fritidsenhet - en satsning som stärker möjligheterna till ett aktivt, inkluderande och meningsfullt fritidsliv för alla kommunens invånare. Genom att samla kompetenser och resurser kan vi skapa starkare stödstrukturer, fler aktiviteter och bättre mötesplatser för både unga och vuxna.
Fritidsenheten består av fyra områden som tillsammans utgör navet i kommunens fritids- och föreningsliv: ungdomsverksamheten Bénka-dí, fritids- och föreningsutveckling, badverksamhet samt anläggning och vaktmästeri. Tillsammans skapar vi trygga, tillgängliga och inspirerande miljöer där människor kan mötas, växa och må bra.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en entusiastisk och engagerad bowlingvärd med aktivitetsansvar till bowlinghallen i Korsavadshallen i Simrishamn. Som bowlingvärd spelar du en central roll i att säkerställa att våra aktiviteter fungerar smidigt och att våra gäster får en enastående upplevelse vid varje besök. Arbetet innebär tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.
Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt både gentemot kollegor och gäster. Du brinner för service och att skapa minnesvärda upplevelser. Du kommer att vara en del av personalgruppen inom bad och bowling och bidra till att upprätthålla hög kvalitet och professionalism i allt du gör.
Bowlinghallen ligger i samma anläggning som både kommunens simhall och skyttehall. Det innebär att du vid behov kan få hjälpa till med enklare arbetsuppgifter kopplade till badverksamheten, framför allt i kassa och reception.
I rollen ansvarar du för att alla aktiviteter i bowlinghallen håller högsta möjliga kvalitet och ger besökarna en hundraprocentig upplevelse. Du har det övergripande driftansvaret för verksamheten och ser till att hallen alltid är välstädad, trivsam och i ordning. Arbetet innebär också att du upprätthåller kontakt med våra spel-leverantörer och hanterar eventuella enklare tekniska frågor som uppstår. Utöver detta välkomnar du gäster, sköter bokningar och guidar dem in i spelet på ett sätt som gör att varje besök känns både enkelt och roligt.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi en person som har erfarenhet från serviceyrken, gärna med bakgrund inom reception och kassaarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom bowlingverksamhet eller en liknande miljö.
Du behöver kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och arbeta effektivt även när tempot är högt. Som person är du noggrann, flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsförhållanden. Vi värdesätter också en hög social kompetens, att du enkelt skapar god kontakt med både gäster och kollegor, bidrar till ett positivt bemötande och känner dig trygg i mötet med många olika typer av människor.
Det är viktigt att du har förståelse för vad det innebär att arbeta i en kommunal verksamhet och en politiskt styrd organisation. Det betyder att du är bekväm med att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer, värdegrund och tydliga lagar och regler, samtidigt som du ser värdet i att bidra till ett samhällsuppdrag där kvalitet, likvärdighet och service till invånarna står i fokus. Du är trygg med att verksamhetens prioriteringar ibland kan påverkas av politiska beslut och att samarbetet mellan förvaltning, invånare och föreningsliv är en viktig del av uppdraget.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emmy Hurtig Kokko emmy.hurtig.kokko@simrishamn.se Jobbnummer
9712986