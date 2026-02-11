Hållplatstekniker
Keolis Sverige AB
Hållplatstekniker - heltid
Vill du ha ett viktigt och självständigt jobb där du får göra skillnad för kollektivtrafikens resenärer? Vi söker nu en praktiskt lagd och lösningsorienterad hållplatstekniker till vårt team på Hållplatsunderhåll Tomteboda i Solna.
Om rollen
Hos oss som hållplatstekniker är ingen dag den andra lik. Ditt jobb består i att vara ute på fältet med tillsyn, städning och enklare reparationer av hållplatsutrustning. Till varje arbetspass får du instruktioner innan du sätter dig i servicebilen och ger dig ut på vägarna. Du tar hand om våra hållplatser runt om i Stockholm, ser till att de fungerar som de ska och bidrar till att skapa en trygg, tillgänglig och trivsam miljö för våra resenärer.
Exempel på arbetsuppgifter
Sanering av klotter, affischer och skräp
Högtryckstvätt av väderskydd och ytor
Dokumentation av utfört arbete via digitalt ärendehanteringssystem
Enklare reparationer och montering av hållplatsutrustning
Inspektion och rapportering av skador eller fel
Vem är du?
Vi söker dig som är händig, praktiskt lagd och gillar att ta tag i saker. Du ska ha ett öga för detaljer, är självgående och trivs med att arbeta utomhus. Det här är ett perfekt arbete för dig som vill ha variation och tycker om att jobba fysiskt.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
B-körkort
God fysik och vana att arbeta utomhus
Förmåga att arbeta självständigt
Bekväm med att använda dator och mobil som arbetsverktyg
Meriterande
Erfarenhet av praktiska och tekniska jobb
Erfarenhet av att köra högerstyrt fordon
Arbetstider och anställning
Tjänsten är en heltid fördelad på vardagar, kvällar och helger och du utgår ifrån vår depå Tomteboda i Solna.. För rätt person finns möjlighet att utvecklas inom företaget, exempelvis mot arbetsledning eller kontorsbaserade uppgifter.
Vad vi erbjuder:
Keolis erbjuder dig möjligheten att arbeta i ett företag som bidrar till samhällsnytta och en hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald i alla former och vet att olika bakgrunder och perspektiv stärker både vår verksamhet och vår arbetsmiljö.
Som anställd hos oss erbjuds du en ordentlig introduktion och nödvändig utbildning för att du ska få en flygande start som hållplatstekniker.
Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka in ditt CV. Personligt brev behövs inte. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester från Alva Labs. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor eller funderingar? Maila Chef hållplatsunderhåll: Peter Imberg, peter.imberg@keolis.se Ersättning
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lars Westerlund lars.westerlund@keolis.se 08-5190 2157 Jobbnummer
9735483