Gymnasielärare företagsekonomi, deltid
Brinner du för företagsekonomi och vill inspirera ungdomar?
Vi söker nu en lärare i företagsekonomi ca 4 tim/vecka. Undervisningen kommer att förläggas på onsdagseftermiddagar och kommer att pågå hela läsåret.
Här får du möta elever som vill lära sig hur företagande fungerar i praktiken - ofta kopplat till djur, natur och lantbruk.
Hos oss får du en flexibel deltidsroll med stor frihet att påverka innehållet.
Samverkan mellan lärare, elever och ledning är omfattande och därför en av våra styrkor samt att beslutsvägarna är korta.
Tillträde 1 oktober alternativt efter överenskommelse.
Om dig
Vi tror att du:
• gillar att förklara ekonomi på ett enkelt och inspirerande sätt
• vill bidra med verklighetsnära exempel och egna erfarenheter
• trivs i en liten skola med nära relationer till elever och kollegor
Vi ser gärna att du har relevant utbildning och ett stort engagemang för det uppdrag du ska utföra. Det krävs att du har mycket god samarbetsförmåga och sätter elevens utveckling i första rummet.
Kanske är du som söker pensionerad ekonom eller så undervisar du deltid och är intresserad av detta uppdrag.
Låter detta som något för dig? Hör av dig - vi ser fram emot att träffas och tveka inte att höra av dig till rektor Anders Westlund om du har några frågor.
Om Lillerudsgymnasiet
Lillerudsgymnasiet är ett anrikt naturbruksgymnasium med ca 280 elever och 80 anställda. Här utbildar vi ungdomar för en framtid i de gröna näringarna. Skolan erbjuder gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet med inriktningarna: hästhållning, djurvård, lantbruk och naturvetenskap. Lillerudsgymnasiet är en friskola med riksintag och ca 75 % av eleverna bor på skolans elevhem. Det skapar en härlig familjär känsla på skolan.
Lillerudsgymnasiet är vackert beläget 15 km väster om Karlstad. Vi har ett stort skoljordbruk med kor, grisar och får, en komplett hästanläggning samt ett travstall på Färjestads travbana. Vi har även veterinär, hunddagis samt ett djurhus med många olika sällskapsdjur.
Vill du veta mer besök www.lillerud.se
eller vår Facebooksida "Lillerudsgymnasiet".
Välkommen med din ansökan.
Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Välkommen med din ansökan längre ner på sidan. Sista ansökningsdag 2025-09-17.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Rektor Anders Westlund tel: 070-386 67 40, anders.westlund@lillerud.se
Fackliga representanter Christoffer Bergsten och Jan Länsberg (Sveriges lärare) 054-84 08 00
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
