Gymansvarig till STC Hötorget
Svenska N'ergy AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-12
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 250 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Vi söker nu en Gymansvarig på 100 % som vill ta ansvar för att driva tillväxten i ett av våra viktigaste gym i Stockholm och utveckla vårt ledarskap i linje med vår mission och värdegrund.
Ditt uppdrag
Som Gymansvarig har du ett helhetsansvar för den dagliga driften, servicen och tillväxten och rapporterar till Distriktschefen i Stockholm. Du ansvarar för att säkerställa en utmärkt medlemsupplevelse, coachar och utvecklar ditt team samt ser till att gymmet är väl underhållet. Tillsammans med ditt team av gymvärdar driver du schemaläggning, bemanning och försäljning för att inspirera fler människor att komma i rörelse men inkluderar inte personalansvar.
Du följer också upp gruppträning och personlig träning i nära samarbete med din distriktschef och gruppträningsansvarig (GTA) samt central träningschef. Din roll är central för gymmets utveckling och framgång, och du har ett helhetsperspektiv som täcker allt från daglig drift till långsiktig tillväxt och medlemsnöjdhet. Din roll kommer vara operativt aktiv där du befinner dig nära medlemmen för bästa service.
Observera att arbetstiden kommer att vara schemalagd under dagtid, kvällstid samt under helger. Detta innebär att flexibilitet kring arbetstider är ett krav för tjänsten. Du förväntas kunna anpassa dig till ett varierande schema och vara tillgänglig för arbete under olika tidpunkter för att möta verksamhetens behov och säkerställa en hög servicenivå för våra medlemmar.
Vem är du?
Som person drivs du av att inspirera andra och har en stark känsla för service och ledarskap. Du trivs i en dynamisk miljö där du har möjlighet att påverka och utveckla både ditt team och gymmets verksamhet. Med en positiv och lösningsorienterad inställning är du duktig på att bygga relationer, såväl internt som externt, och du har en förmåga att engagera både medarbetare och medlemmar. Du har en förmåga att växla mellan operativa och strategiska uppgifter och känner dig bekväm med att ta initiativ och fatta beslut.
Du är en naturlig ledare som inte bara motiverar andra utan också ständigt utvecklar dig själv och söker nya sätt att förbättra och effektivisera arbetet. Du har också en stark affärsmässig förståelse och förmåga att identifiera tillväxtmöjligheter, samtidigt som du alltid sätter medlemmarnas upplevelse i första rummet.
Krav:
God förmåga att arbeta resultatinriktat med fokus på försäljning och medlemsnöjdhet.
Vana att arbeta med schemaläggning och personalplanering.
Talar och skriver flytande på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som team lead, gärna inom tränings-, service- eller detaljhandelsbranschen.
Erfarenhet av att leda och coacha personal.
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 250 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1500 medarbetare och ingår sedan 2018 familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Novax Gym Holding. Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Regelbunden träning är en av nycklarna till rummet där alla känner styrka, kondition och inte minst en ökad livslust. Resan dit startar på våra gym där det personliga mötet mellan personal och medlemmar är viktigt. Att hjälpa, serva och ge goda råd till de som besöker våra gym är en del av vardagen. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv.
Varför STC?
Om du vill vara med på en spännande tillväxtresa och få chansen att spela en nyckelroll i en organisation som verkligen gör skillnad i människors liv, så är STC bolaget för dig. Vi har en stark kultur där vi delar passionen för en aktiv och hälsosam livsstil men där vi även värdesätter att ha roligt tillsammans!
Låter detta som ett jobb för dig? Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna! Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
556591-8868
