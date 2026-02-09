Guldenas klinik söker marknadsförare
2026-02-09
Guldenas klinik söker medarbetare.
Vi är en hälso och skönhetsklinik i centrala nybro. Med våra 21 aparater är vi en utav som största machinella klinikerna på marknaden.
Vi söker dig som vill och kan jobba med marknadsföring i Nybro.
Du ska vara flexibel, kreativ och duktig på foto, bild och dator. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med marknadsföing tidigare på något vis, det är dock inget krav.
Vi erbjuder en härlig arbetsplats med chans till utveckling och mycket varierande arbetsuppgifter.
På en dag så är du med i våran verksamhet på kliniken. Filmar, tar kort och redigerar. Marknadsför på sociala medier och andra plattformar. Du får möjlighet att låta din kreativitet flöda och att ta ett stort ansvar över ditt område här på kliniken.
Så är du redo att bli en del utav ett super härligt team och hjälpa kliniken att ta sig till nya höjder. Då hoppas vi att du hör av dig till oss på Guldenas klinik.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
0763019040
E-post: guldensklinik@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Guldenas klinik AB
(org.nr 559491-9846)
Skomakaregatan 62 (visa karta
)
382 40 NYBRO Jobbnummer
9731567