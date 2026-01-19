Guide/turistinformatör
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Som guide/turistinformatör på Visitor Center välkomnar du besökare och informerar om världsarvet Gammelstads kyrkstad, samt i viss mån även om Luleå och övriga destinationer i Swedish Lapland. En stor del av arbetet består av att hålla guidade visningar av kyrkstaden på svenska och engelska samt arbete i Visitor Centers souvenirbutik.
I arbetsuppgifterna ingår även kassaredovisning, besvara mejl och telefonsamtal samt visa Visitor Centers utställning. Vi har professionell lokalvård ett flertal gånger i veckan, men vid behov ingår viss städning av lokalen för att hålla en trivsam miljö mellan ordinarie städtillfällen. Gammelstad Visitor Center har öppet alla dagar i veckan, vilket innebär arbete både vardagar och helger.
Under dina första tre arbetsdagar genomförs en obligatorisk utbildning där du blir auktoriserad guide och lär dig mer om Gammelstads historia. Du kommer även att få material och betald arbetstid för inläsning inför utbildningen. Närmare information om utbildningen ges i samband med rekrytering. Utbildningsdagarna sker 8-10 juni och då är det obligatoriskt att du är på plats i Gammelstad. Anställningsperiod är 8/6-31/8.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att möta människor, sätter ett gott värdskap i fokus och alltid strävar efter att ge besökare en positiv upplevelse. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom service sedan tidigare. Erfarenhet från butiksarbete, kultur- eller turistbranschen är meriterande men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och bekväm med att ta egna initiativ. Du har ett intresse för historia och kulturarv, och du är bekväm med att prata inför grupper.
Eftersom våra guidningar sker på både svenska och engelska behöver du mycket goda språkkunskaper i båda språken. Ytterligare språk, särskilt tyska och franska, är meriterande. På grund av tjänstens arbetstider och arbetsuppgifter måste du vara över 18 år.
