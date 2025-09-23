Guide inom vinterturism i Luleå
Utforska Luleå AB / Resevärdsjobb / Luleå Visa alla resevärdsjobb i Luleå
2025-09-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utforska Luleå AB i Luleå
Explore Luleå/Ice and light Village bedriver småskalig vinterturism i Luleå och närliggande områden. Vår anläggning ligger i Mörön ca 30 min söder om Luleå centrum där vi har boende, aktiviteter och restaurang.
Vi söker dig som vill ge våra gäster från världens alla hörn en trevlig upplevelse oavsett om de deltar i en snöskotertur, norrskensjakt, snöskovandring, isfiske eller kopplar av i våra badtunnor och bastu.
Våra turer är oftast två timmar långa och håller en lättsam nivå. Om du har en guideutbildning eller erfarenhet av branschen är det meriterande, men det är inget krav. Du behöver främst ha goda förmågor när det kommer till service, värdskap, säkerhetsmedveten och att kunna ta hand om dig själv och andra i vintermiljö. Vi utbildar dig på plats i det du behöver kunna kring våra turer innan vi öppnar upp för våra gäster.
Tjänsten sträcker sig från 01-12-2025 till 31-03-2026. Det finns möjlighet till både heltid och deltid. Vi kan eventuellt vara behjälpliga med att ordna säsongsboende.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@explorelulea.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Guide". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utforska Luleå AB
(org.nr 559054-3319), http://www.explorelulea.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9521253