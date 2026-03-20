Gruvbyggare
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Vi söker en Gruvbyggare till Kankbergsgruvan där du arbetar med att planera, bygga och underhålla gruvans infrastruktur. Rollen innebär bygg- och anläggningsmoment i underjordsmiljö och du bidrar till att skapa trygga, hållbara och funktionella lösningar för verksamheten. Vi välkomnar dig som vill vara en del av ett engagerat team och bidra till framtidens gruva.
Ditt team:
Du blir en del av ett team där alla bidrar till att skapa en arbetsplats med fokus på ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt. Vi värdesätter samarbete och stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål. Arbetsmiljö och säkerhet är av högsta prioritet för oss och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Du arbetar dagtid måndag till torsdag och får på så vis träffa alla skiftlag.
Dina arbetsuppgifter:
Underhålla och förbättra viktig infrastruktur, inklusive vattenförsörjning, ventilationssystem, pumpar och pumpstationer både ovan och under jord.
Inspektera, felsöka och utföra förebyggande och åtgärdande underhåll på befintlig infrastruktur.
Samarbeta med andra team i gruvan, inklusive bergarbetare, mekaniker och gruvingenjörer.
Ditt bidrag:
Gymnasiekompetens, gärna inom bygg och anläggning.
Erfarenhet av gruv-, industri- eller byggarbete.
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Körkort för personbil.
Det är meriterande om du är bekväm med att arbeta på höjd, har datorvana och erfarenhet av att framföra tunga maskiner. Har du en maskinförarutbildning är det ett stort plus. Det är också en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av att jobba i gruva under jord.
Vi ser fram emot att arbeta med dig som har talang för hantverket, är teknikintresserad och prioriterar hälsa och säkerhet. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att lära dig nya saker.
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential. Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Vill du veta mer om rollen?
Vänligen kontakta mig som rekryterande chef Stefan Lindahl, stefan.lindahl2@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Charlotte Lindkvist, charlotte.lindkvist@boliden.com
.
Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03
Sista dag att ansöka är Måndag den 6 april 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för civilt försvar (MCF) under rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
