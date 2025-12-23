Gruppledare till Stockholm
Coor Service Management AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du vår nästa gruppledare med passion för service och ledarskap?Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Hos Coor levererar vi olika FM-tjänster med fokus på arbetsplatsservice. Vi ställer höga krav på kunskap, service och tillgänglighet för att lämna ett positivt avtryck hos både medarbetare och besökare. Coor säkerställer att den dagliga driften alltid fungerar och lyfter den till nästa nivå. Som gruppledare har du en stor påverkan. Här blir du en del av ett fantastiskt team som motiverar, utvecklar och hjälper varandra att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen.
Om rollen
Som gruppledare har du ansvar för den dagliga operativa driften samt samordning och administration inom serviceleveransen. Du fungerar som den centrala kontaktpunkten gentemot kund och är en nyckelperson i den dagliga leveransen.
Rollen är bred och varierad och kräver ett högt eget driv, engagemang och förmåga att fatta beslut i det dagliga arbetet. Den administrativa delen av rollen ställer krav på ett strukturerat och noggrant arbetssätt samt förmåga att prioritera och arbeta lösningsorienterat.
Tjänsten är placerad hos en av Coors kunder på Östermalm och omfattar ansvar för en personalgrupp om cirka 10 medarbetare som tillsammans levererar samtliga av våra servicetjänster. Rollen innefattar daglig hantering av ärenden såsom beställningar och felanmälningar, samt planering och ledning av det operativa arbetet. Du har löpande kontakt med beställare, serviceanvändare och leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda, coacha och stötta medarbetare i den dagliga operativa driften
-
Planera, samordna och följa upp det dagliga arbetet och bemanningen
-
Arbeta operativt i serviceleveransen och stötta vid behov
-
Arbeta i kundens servicecenter med daglig kundkontakt
-
Hantera beställningar, felanmälningar och löpande ärenden
-
Ha löpande kontakt med beställare, serviceanvändare och leverantörer
-
Samverka med gruppchefer och andra funktioner för förbättringar och ökad kostnadseffektivitet
-
Hantera enklare ekonomiuppgifter såsom fakturering och fakturahantering
-
Delta i projekt och driva ständiga förbättringar inom serviceleveransen
Vem är du?
Vi ser gärna att du har:
- gymnasieutbildning och några års arbetslivserfarenhet inom en likvärdig tjänst.
- erfarenhet av att arbetsleda personal.
- mycket god administrativ förmåga och bra datorkunskaper (Outlook och Excel).
- goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Din personlighet:
Som person är du :
- drivkraftig och positiv.
- serviceinriktad och relationsbyggande.
- ordningsam och strukturerad.
- prestigelös och lösningsorienterad.
- lyhörd och trygg.
- flexibel och anpassningsbar.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserOm tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-fredag 8-17
- Startdatum: Enligt övernskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Jenny Svelander Chalmers, Jenny.SvelanderChalmers@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9663396