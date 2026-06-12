Legitimerad barndietist - Vikariat
Region Sörmland / Dietistjobb / Nyköping Visa alla dietistjobb i Nyköping
2026-06-12
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Dietistenheten Nyköpings lasarett
Vill du vara med och vidareutveckla dietistens arbete i sluten- och öppenvård i Region Sörmland så är det här rätt arbete för dig!
Vår kollega är föräldraledig deltid. Vi söker därav en vikarierande dietist med inriktning barn. Du kommer att träffa barn med olika diagnoser bla diabetes, undernäring och födoämneallergi. Vikariatet löper under resterande av 2026. Vi är ett dietist-gäng med starkt engagemang och ett nyfiket framåtsträvande förhållningssätt med högt i tak.
Välkommen att växa med oss!
I arbetet som dietist utvecklar och utformar du nutritionsrutiner, nutritionsbedömningar, patient- och föräldrasamtal, samarbetar med och utbildar vårdpersonal samt är en viktig del i teamet på barnmottagningen.
Du kommer att ha din placering och behandlingsrum i Nyköping där 10 dietister utöver dig arbetar tillsammans. Det finns alltid möjlighet att få stöd av kollega på plats då flera kollegor har lång erfarenhet av att arbeta inom olika uppdrag.
Du kommer även att ha nära samarbetet med dietister i regionen, primär- och specialistvården. Det finns därför alltid någon till hands som du kan diskutera med, både inom och utanför ditt behandlings-/diagnosområde. Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Primärvårds- och specialistvårdsdietister i Sörmland är organiserade i en dietistorganisation - Dietistenheten - som tillhör länskliniken Paramedicin Sörmland. Paramedicin består av 280 medarbetare
Primärvårdsenheten respektive specialistvårdsenheterna har varsin dietistchef ( 3) med tätt samarbete, vilket gör att vi är en stark dietistorganisation.
Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!
Förmåner
• Flexibel arbetstid.
• Friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år.
• Möjlighet att hyra personalbostäder.
Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och den egna kompetensutvecklingen. I Sörmland finns goda möjligheter till utveckling genom kurser, utbildningar, handledning och forskning via centrum för klinisk forskning. Våra medarbetare erbjuds även en mängd förmåner via förmånsportalen Benify.
Du har möjlighet att själv påverka hur du planerar din arbetsdag. Vi har förmånen att kunna arbeta del av tjänst på distans om det fungerar för verksamheten, i dialog med verksamhet och kollegor. Du har en tydlig arbetsbeskrivning för tjänsten. Arbetsuppgifter
Du utgår från dietistenheten, där du har din arbetsplats tillsammans med övriga dietistkollegor. Du kommer arbeta tillsammans med barnmottagningen på Nyköpings lasarett där det finns flera team med läkare, sjuksköterskor, annan paramedicinsk personal som har regelbundna träffar 1 - 4 ggr/månad.
Det förekommer föreläsningar för vårdpersonal. Kontakten med patienten och dennes familj sker via mottagningsbesök, ibland sambokade med andra vårdgivare, via video och som telefonkontakt.
Utifrån vilken diagnos barnet har genomförs näringsvärdesberäkning, bedömning av energibehov, kolhydraträkning, vikt- och längdmätning samt kostanamnes. Förskrivning av kosttillägg sker via förskrivningsportalen Mediq.
Du ingår i Region Sörmlands nätverk för barndietister, som träffas regelbundet och samarbetar med rutiner och material. Där finns goda möjligheter att ta stöd av varandra och lyfta frågor utifrån barndietist-perspektivet. Vi ingår också i större nätverk i Mellansverige med årliga träffar.
Din kompetens
Du är legitimerad dietist.
Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och klarar att hålla koll på många saker samtidigt. Din insats är viktig för en god och patientsäker vård, varför vi vill att du uppskattar att arbeta med struktur då det är många bollar i luften. Du har lätt för att samarbeta vilket är viktigt då du kommer att arbete i team, men är även trygg med att arbeta under eget ansvar och tar egna initiativ.
Du kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt arbete utgår från evidensbaserade riktlinjer och etisk kodex. Vi använder motiverande samtal som metod i Region Sörmland.
Vi vill att du delar vår nyfikna förhållningssätt i utbildningsfrågor och i utvecklings- och förbättringsfrågor. Kanske är det just nu inom dig, som vår nästa projektidé spirar?
Anställningsform
Visstidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Pernilla Karlsson, 070-229 10 85, Pernilla.B.Karlsson@regionsormland.se
Facklig representant Naturvetarna Ida Myrbäck, 016-10 54 24, ida.myrback@regionsormland.se
Legitimerad dietist Camilla Johansson, 0155-24 74 68, Linnea.Sidenqvist@regionsormland.se
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på dietistenheten Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-11.
Intervjuer kan komma att ske löpande
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-410". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9961311