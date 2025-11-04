Gruppledare Familjeprogrammet Funkis
Hirely AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Gruppledare till Familjeprogrammet Funkis
i Göteborg/ Älvsborg
Vill du sprida rörelseglädje och gillar äventyr?
En Frisk Generation har som mål att förebygga ohälsa, främja en mer jämlik hälsa och bidra till en social delaktighet i närområdet. Vi arbetar utifrån fyra teman; mat, motion, idrott och äventyr och erbjuder barnfamiljer en aktiv fritid och verktyg för hälsosamma vanor.
Vad: Gruppledare
Var: Älvsborg/Västra Frölunda, Göteborg
När: 2 ggr / vecka (Torsdagar och söndagar) Start: Omgående
Som gruppledare ansvarar du för att genomföra lokala fysiska aktiviteter på uppdrag och med stöd av den lokala hälsokoordinatorn för barnfamiljer. Aktiviteterna är 60 minuter långa och avslutas med fruktstund.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och av att leda grupper. Om du talar fler språk än svenska är det en fördel.
Vi vill gärna att du bor i närheten.
Vi tror att du är positiv, engagerande och ansvarstagande.
Du kan se individers olika behov och möjligheter samt är bra på att kommunicera och på att skapa kontakt med människor med olika bakgrund. Du ska vara minst 17 år gammal.
Av oss får du utbildning i En Frisk Generations metod och löpande kunskap och inspiration kring fysisk aktivitet, psykisk hälsa och mat. Du får vara en del av En Frisk Generations team med kollegor på flera orter runt om i Sverige.
Frågor om tjänsten besvaras av Josefine Berg på 0761-71 78 68. Ansökan skickas till josefine@enfriskgeneration.se
men vänta inte - vi intervjuar löpande.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan! Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Därför vill vi gärna ha sökanden med många olika erfarenheter och bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
En Frisk Generation Jobbnummer
9587336