Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Sociala avdelningen på Södermalm arbetar systematiskt med att utveckla en sammanhållen socialtjänst
med fokus på resultat för brukaren.
Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, fritidsverksamhet, preventiva insatser för barn och unga samt anhörigstöd.
Avdelningens utförarenhet leds av tre områdeschefer och 14 enhetschefer som på uppdrag av
beställarenheterna driver avdelningens verksamheter i egen regi.
Vi söker nu 1 gruppledare till några av våra grupp- och servicebostäder inom LSS.
Som ny kollega på utförarenheten kommer du till ett välkomnande sammanhang där vi tillsammans utgår
från en helhetssyn med våra brukare i fokus.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning from 260102 tom 260531
Vi erbjuder
För dig som motiveras och drivs av att arbeta med verksamhetsutveckling, brukardelaktighet och medarbetarskap genom ett salutogent ledarskap erbjuder vi nu en fantastisk möjlighet - alltid med Stockholmarna i fokus. Vidare erbjuds du löpande utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhetsområden- och personalfrågor.
Din roll
Utförarenheten står inför en spännande utvecklingsresa, som gruppledare kommer du att vara en viktig del i den resan. I uppdraget ingår att du, i samråd med enhetschef, ansvarar för arbetsledning, planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Du deltar i det direkta vårdarbetet och tillsammans med övriga medarbetare på enheten skapar du förutsättningar för en trygg och utvecklande miljö som främjar den enskilde deltagaren.
I tjänsten arbetar du 50% som gruppledare och 50% som stödassistent, vilket innebär att du både har ett arbetsledande ansvar och deltar i det dagliga arbetet nära brukarna.
I arbetsuppgifterna ingår personalplanering, delar av rekryteringen och introduktion. Du arbetar aktivt utifrån verksamhetens uppsatta mål och uppdrag och
kommer tillsammans med enhetschef arbeta med kvalitet- och verksamhetsutveckling.
Självklart bidrar du även till ett gott arbetsklimat samt goda relationer med verksamhetens brukare och
anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta
medarbetarna i vardagen.
Hos oss får du ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade, professionella och
nytänkande medarbetare och chefskollegor.
Din kompetens och erfarenhet
För att trivas och på bästa sätt komma till din rätt i denna roll behöver du ha:
• Arbete med LSS verksamhet i ledande position
• Utbildning med inriktning pedagogik
• Goda kunskaper inom dokumentation och att upprätta genomförandeplaner
• Vana vid olika datasystem, företrädesvis Stockholms stads Paraplysystem
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av arbete med målgruppen och vi ser gärna att du har kunskaper om MI.
• Utbildning och erfarenhet av det pedagogiska ramverket
Inför denna anställning kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer därutöver lägga vikt vid följande kompetenser:
• Du är trygg, stabil och har självinsikt
• Du kan arbeta självständigt, är lösningsfokuserad och väl förtrogen med de lagar och riktlinjer som
styr verksamheten
• Du arbetar bra med komplexa frågor och har god samarbetsförmåga
• Du är tydlig, coachande, flexibel och bra på att kommunicera.
• Du är mål- och resultatinriktad och tar initiativ för att möjliggöra förändringar i verksamheten
• Du har en god empatisk förmåga och är strukturerad och kan dokumentera ditt arbete
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår
