Gruppledare - Lager & Logistik
2026-02-19
Arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad, handlingskraftig och operativt stark gruppledare som vill ta ett tydligt ansvar för den dagliga driften inom lagerverksamheten.
I rollen leder, fördelar och följer du upp det dagliga arbetet med fokus på säkerhet, leveransprecision, kvalitet och effektivitet. Du är en nyckelperson i verksamheten och bidrar aktivt till att skapa stabilitet, struktur och utveckling i teamet.
Du tillhör organisationen Warehouse & Logistics och rapporterar direkt till Warehouse & Logistics Manager. Rollen innebär ett direkt personalansvar för operativ personal samt ett aktivt deltagande i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Ditt uppdrag:
Som gruppledare säkerställer du en effektiv och stabil daglig drift genom tydlig planering, prioritering och uppföljning. Du arbetar nära verksamheten och leder genom närvaro, struktur och tydlig kommunikation.
Du ansvarar för att:
• Planera, leda och fördela det dagliga arbetet i teamet
• Säkerställa att verksamheten uppfyller krav på säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet
• Följa upp prestationer, avvikelser och resultat
• Implementera och utveckla rutiner, standarder och arbetssätt
• Driva förbättringsinitiativ inom flöden, resursutnyttjande och processer
• Utveckla kompetens, engagemang och ansvarstagande i teamet
• Samverka med produktion, planering och stödfunktioner för att säkerställa effektiva materialflöden

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt ledarskap inom lager- eller logistikverksamhet i tillverkande industri.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av att leda och fördela arbete i operativ miljö
• God förståelse för lager- och logistikprocesser
• Erfarenhet av strukturerat förbättringsarbete
• God systemvana, gärna inom affärs- och lagersystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen behöver du kunna:
• Skapa struktur och tydlighet i en operativ miljö
• Prioritera och fatta beslut utifrån verksamhetens behov
• Kommunicera mål, krav och förväntningar tydligt och respektfullt
• Följa upp och säkerställa genomförande
• Driva förändring och implementera nya arbetssätt
• Skapa engagemang och ansvar i teamet

Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som Gruppledare är en direktrekrytering med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning

Ersättning
