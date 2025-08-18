Gruppledare - Dagtid i Eslöv
2025-08-18
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Motiveras du av att utveckla dig själv och andra? Här kan du hjälpa oss att få våra team att fungera som allra bäst och samtidigt göra en samhällsinsats.
Vi på Securitas letar just nu efter en gruppledare till kontoret i Eslöv. Här kommer du tillsammans med övriga gruppledare och chefer att arbeta med att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare. I rollen arbetar du som väktare, men din främsta uppgift är att se till att ditt team har rätt förutsättningar att genomföra det dagliga arbetet på bästa möjliga sätt.
Genom ditt engagemang i teamet och tydligt ledarskap lägger du grund till väl sammansvetsade team. På Securitas vill vi vara bäst i vår bransch och i rollen som gruppledare kommer du ha en stor påverkan genom regelbunden dialog med såväl våra kunder som anställda omkring dig.
Du kommer till exempel att:
leda och planera det dagliga arbetet på ett effektivt sätt både för rond- och stationärkunder
vara delaktig i schemaläggning, vakanslösning och BO-optimering
hantera den dagliga kontakten med både stora och små kunder
säkerställa att Securitas policys följs och efterlevs
Tjänsten passar dig som är nyfiken på en ledande roll där du får möjlighet att arbeta både på egen hand, men också med andra. Vi kommer oftast nära varandra i de grupper vi arbetar i, så om du vill jobba i en föränderlig vardag där vi hämtar energi från varandra i gruppen är detta rätt jobb för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kvalifikationer
Du är utbildad väktare minst VU2
Har erfarenhet från säkerhetsbranschen
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning sedan tidigare inom säkerhetsbranschen
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom säkerhetsbranschen, dock inget krav
God kännedom om det geografiska arbetsområdet som tjänsten innefattar
Erfarenhet från våra stödsystem (ex Tools, GSP)
Vi lägger även stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: fredrik.munk@securitas.se
.
Tjänsten är en heltidstjänst på dagtid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Schema är 5 - 2 heltid
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2025-09-07
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Som Sveriges största arbetsgivare inom bevakningsbranschen krigsplacerar Securitas Sverige sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
