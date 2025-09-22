Gruppchef Verksamhetsstöd Färdtjänst
2025-09-22
Nu söker vi en utvecklingsinriktad och coachande gruppchef till en nyinrättad grupp inom vår Färdtjänstsektion.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Vi inom Färdtjänsten ansvarar för att de som reser med färdtjänst- och sjukresor ska känna sig trygga och nöjd, innan under och efter sin resa.
Vi är ett 60-tal medarbetare som tillsammans ser till att våra resenärer tryggt kan genomföra cirka 4 000 000 resor per år med taxi och rullstolstaxi. Vi säkerställer att de cirka 22 000 ansökningarna om färdtjänst får en rättssäker och korrekt bedömning samtidigt som vi är mitt i en spännande digital utvecklingsresa.
Om rollen
Vår nybildade grupp, Verksamhetsstöd inom Färdtjänst, blir en viktig del i färdtjänstverksamhetens hela uppdrag. Gruppen är vår stödjande funktion inom administration och support till både färdtjänst- och sjukresor. Du får vara med i ett spännande skede genom att tillsammans bygga upp vårt nya arbetssätt, både inom gruppen men även tillsammans med våra olika externa parter som vi har, inom men också utanför trafikförvaltningen.
I rollen som gruppchef har du personalansvar för ca 16 personer. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och rapporterar till sektionschefen.
Några exempel på arbetsuppgifter:
leda och coacha medarbetare och ge förutsättningar för alla att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt
ansvara för budget och verksamhetsuppföljning inom ditt verksamhetsområde
säkerställa ett systematiskt och effektivt arbetssätt och i samverkan med gruppen och i hela verksamhetsområdet jobba med utvecklingsfrågor/aktiviteter
representera gruppen och sektionen i olika interna och externa sammanhang.
tillsammans med ledningsgruppen bidra till det gemensamma målarbetet
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
För att trivas i rollen som gruppchef är du en relationsskapande ledare som involverar, engagerar och utvecklar andra. Du är bra på att skapa struktur och prioritera bland olika frågeställningar och du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem. Därutöver har du förmågan att driva frågor framåt. Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning
Minst två års dokumenterad chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och planeringsansvar
Erfarenhet av arbete med handläggning och/ eller kvalificerad administration
Erfarenhet av att utveckla och effektivisera administrativt arbete i en större organisation
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Kunskap om relevant lagstiftning som rör exempelvis förvaltning och sekretess
Erfarenhet av att sammanställa dokumentation/pm/beslut som krävs i en politisk styrd organisation
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrik Waldau, tfn 070-786 38 88. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Ulrika Falk, tfn 08-123 333 68.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 6 oktober. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
