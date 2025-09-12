Gruppchef Underhåll till Forsmark
Vattenfall AB / Chefsjobb / Östhammar Visa alla chefsjobb i Östhammar
2025-09-12
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmarks Kraftgrupp. För att nå våra mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Forsmarks Kraftgrupp söker dig som vill axla en utvecklande roll som gruppchef Byggunderhåll Samordning!
Som gruppchef blir du en del av enhetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till enhetschefen. Du representerar gruppen i olika forum och projekt och får en bred kontaktyta inom Forsmark, Ringhals, Vattenfallkoncernen samt gentemot entreprenörer. Ledningsgruppen arbetar tätt tillsammans i en miljö präglad av samarbete, öppenhet och en gemensam strävan efter ständig förbättring.
I gruppen arbetar arbetsledare med kompetens inom teknikområden som byggunderhåll, logistik, lyftdon, VVS och service (exempelvis sanering, målning, förrådshantering, transport, ställningsbyggnad och isolering). Gruppen kommer på sikt att bestå av 8-10 personer med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv, där du har möjlighet att påverka framtida rekryteringar. Gruppen ansvarar även för att hantera ett antal leverantörer inom olika teknikområden.
Vi jobbar framförallt med:
planera och arbetsleda underhållsarbeten på produktionsanläggningen
enhetens representanter i en mängd forum då gruppen har många kontaktytor internt och med underentreprenörer
brett område av verksamhetsnära tjänster, majoriteten av tjänsterna utförs av underentreprenörer
säkerställa rätt förutsättningar för underentreprenörer
Om arbetet som gruppchef Byggunderhåll
Som gruppchef har du en nyckelroll i att både leda människor och utveckla våra arbetssätt. Du ingår i en engagerad ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen för Byggunderhåll. Tillsammans arbetar vi i en miljö som präglas av samarbete, öppenhet och en gemensam vilja att ständigt förbättra verksamheten.
I din roll ansvarar du för att skapa goda förutsättningar för din grupp att lyckas - både i det dagliga arbetet och i långsiktig utveckling. Du är en drivande kraft i att omsätta strategier till praktiskt resultat.
Exempel på ansvarsområden:
Leda och utveckla medarbetare genom coachning, stöd och tydlig kommunikation
Initiera och driva förbättringsarbete inom gruppen och tillsammans med ledningsgruppen
Representera din grupp i interna och externa forum, projekt och samarbeten inom Vattenfallkoncernen
Ansvara för budget, uppföljning av ekonomiska resultat och rapportering
Rollen passar dig som trivs med att kombinera operativt ledarskap med strategiskt arbete, och som vill bidra till att utveckla byggunderhållsområdet i en samhällsviktig verksamhet.
Kravspecifikation
erfarenhet av en ledande roll och genuint intresse för människor
gymnasial eller eftergymnasial utbildning
erfarenhet från någon av de nämnda teknikområden - byggunderhåll, logistik, lyftdon, VVS och service (exempelvis sanering, målning, förrådshantering, transport, ställningsbyggnad och isolering)
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
en bred IT-vana då du arbetar i olika system
Ditt arbetssätt och ledarskap kännetecknas av:
samarbete och kommunikation - du är öppen, inkluderande och skapar engagemang i teamet
resultatorientering - du motiveras av att inspirera och stötta andra för att nå mål och leverera resultat
struktur och ordning - du har en förmåga att skapa tydliga arbetssätt som underlättar för alla att göra rätt
tydlighet och utveckling - du sätter klara mål och förväntningar samt utmanar etablerade arbetssätt, samtidigt som du uppmuntrar andra att göra detsamma.
För att lyckas i rollen behöver du ha uthållighet och driva utvecklingen framåt. Genom att skapa en öppen dialog och ett gott samarbetsklimat bygger du en stark teamkänsla och får gruppen att arbeta mot gemensamma mål.
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina ledaregenskaper och erfarenheter, framför formell utbildning.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE. Publiceringsdatum2025-09-12Kontakt
För mer information om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Johan Westbom, 072-218 93 43 alt. Marie Rosengren 070-641 27 20.
Har du frågor om din ansökan hör av dig till rekryterare Summer Lovlinger, 070-194 56 64.
Fackliga representanter är Anders Karlsson- Akademikerna, Ida Engvall Walther - Ledarna, Leo Lehtinen - SEKO och Dick Skattberg - Unionen. Samtliga nås via växelnummer, 0173-810 00.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 1 oktober, 2025. Du söker enkelt genom att svara på några inledande frågor och bifoga ditt CV. Du behöver inte inkludera ett personligt brev i ansökan.
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9507241