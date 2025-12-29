Gruppchef till Växjö
2025-12-29
Vill du vara med och bidra och fortsätta utveckla en samhällsviktig verksamhet?
Allmän pension är en av Pensionsmyndighetens största avdelningar med cirka 400 medarbetare och finns på 8 orter från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Avdelningen för Allmän pensionsuppgifter är att säkra handläggningen och hantera utbetalningar för Sveriges pensionärer och pensionssparare. I uppdraget ingår också att säkerställa att felutbetalningar inte genomförs och att motverka bidragsbrott.
Avdelningen befinner sig i en större förändringsresa där vi i vår framtidsbild vill stärka våramedarbetare och vår organisation för att i högre grad kunna möta våra kunder där de befinner sig.
Vi söker nu en gruppchef till Växjö.
Om jobbet
Du har tillsammans med övriga gruppchefer ett helhetsansvar för verksamheten inom enheten och ingår i en ledningsgrupp där du bidrar i det strategiska arbetet. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll har du personal-, resultat- och uppföljningsansvar för ca 20 medarbetare inom ditt ansvarsområde och leder det operativa arbetet. Vidare ansvarar du för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, service, effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Flertalet av våra möten sker digitalt men även fysiska möten äger rum vilket innebär att resor förekommer i tjänsten. Du kommer att leda i förändring och tydligt kommunicera vision, mål och värden till dina medarbetare.
Som chef vid Pensionsmyndigheten har du också ansvar för att driva ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete samt att bidra till att skapa en utvecklande arbetsplats. Vidare ansvarar du för att genom dialog skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna och vilja ta ansvar för sina uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling. Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga och intressanta arbetsuppgifter som är till nytta för medborgarna - vårt jobb berör alla!
Pensionsmyndighetens ledarskap bygger på tre viktiga områden: att motivera, skapa förutsättningar och att bygga förtroende.
Din profil
Du har tidigare chefs-/ledarerfarenhet där ditt ledarskap utgår från ett tillitsbaserat förhållningssätt. Du har kunskap och förmåga att leda i förändring i verksamhet med stort kundfokus. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda en processtyrd verksamhet med stora ärendeflöden. Meriterande är även om du har erfarenhet av att ha arbetat i ledande befattning med fokus på personalfrågor som: rehab, arbetsmiljö, rekrytering, lönesättning, coachning och att företräda arbetsgivaren.
För att lyckas och trivas i rollen som gruppchef vill vi att du arbetar kundorienterat, strukturerat och för hela myndighetens bästa. Ditt ledarskap bygger på att forma ett gott medarbetarskap som fokuserar på att utveckla effektiva arbetssätt för att skapa värde för våra kunder. Din ledarstil främjar också en god och hållbar arbetsmiljö.
Som person är du lyhörd, engagerande och självgående i ditt arbete samt proaktiv då du ser vad som behöver göras. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och motiveras av att utveckla medarbetare. Vidare har du hög integritet, helhetssyn samt en påtagligt god kommunikativ förmåga. Då tjänsten innebär arbete i en ledningsgrupp, samverkan och arbete med andra avdelningar inom myndigheten, är det viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga.
Du är pedagogisk i din kommunikation och anpassar informationen till mottagaren och förmedlar den på ett bra sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ledarskapsförmåga i urvalet.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort är Växjö.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Arbetspsykologiskt test kan komma att vara aktuellt i rekryteringsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
