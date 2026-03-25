Gruppchef till Växjö
Pensionsmyndigheten / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-03-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Växjö
, Halmstad
, Gotland
, Karlstad
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i karriären? Här finns möjligheten att bidra till och vidareutveckla en verksamhet med stor betydelse för samhället.
Avdelningen för bostads- och inkomststöd är en av Pensionsmyndighetens åtta avdelningar och har cirka 230 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder. Avdelningen ansvarar för administration och handläggning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, vilket inkluderar beslutsfattande och kontakter med enskilda. I uppdraget ingår även att förebygga felaktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott.
Pensionsmyndigheten befinner sig i en omfattande förändringsresa där fokus ligger på att stärka både medarbetare och organisation för att bättre möta kundernas behov.
Nu söker vi en gruppchef till Växjö.
Om jobbet
Du har, tillsammans med övriga gruppchefer, ett gemensamt helhetsansvar för enhetens verksamhet och ingår i ledningsgruppen för bostads- och inkomststöd där du aktivt bidrar till både det operativa och taktiska arbetet. I rollen som tydlig arbetsgivarföreträdare ansvarar du för personal, resultat och uppföljning för cirka 20 medarbetare i Växjö, samtidigt som du leder och utvecklar det dagliga arbetet.
Du säkerställer att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god service, effektivitet och ett starkt kostnadsmedvetande. Arbetet innebär både digitala och fysiska möten, vilket medför resor i tjänsten. Som ledare driver du förändringsarbete och kommunicerar tydligt verksamhetens vision, mål och värderingar.
Som chef på Pensionsmyndigheten har du även ett viktigt ansvar för att främja en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, samt bidra till en utvecklande och engagerande arbetsplats. Genom dialog skapar du förutsättningar för att medarbetarna ska kunna och vilja ta ansvar för sina uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling.
Vi erbjuder dig en roll med meningsfulla och samhällsviktiga arbetsuppgifter som gör skillnad för medborgarna - vårt uppdrag berör alla. Vårt ledarskap vilar på tre grundpelare: att motivera, skapa förutsättningar och bygga förtroende.
För att trivas och lyckas i rollen som gruppchef arbetar du strukturerat, kundorienterat och med hela myndighetens bästa i fokus. Ditt ledarskap präglas av ett tillitsbaserat förhållningssätt och syftar till att utveckla ett starkt medarbetarskap och effektiva arbetssätt som skapar nytta för våra kunder, samtidigt som du främjar en god och hållbar arbetsmiljö.
Som person är du lyhörd, engagerande och självgående, med en proaktiv inställning där du ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och drivs av att utveckla både medarbetare och processer. Du har hög integritet, ett tydligt helhetsperspektiv och en mycket god kommunikativ förmåga.
Då rollen innebär arbete i ledningsgrupp och nära samverkan med andra delar av myndigheten är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kommunicerar pedagogiskt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din ledarskapsförmåga i urvalet.
Vi söker dig som har:
- dokumenterad chefserfarenhet från statlig sektor
- akademisk examen som bedöms relevant för rollen
- erfarenhet av att leda en processtyrd verksamhet med stora ärendeflöden
- Erfarenhet av att leda i förändring samt att driva utvecklingsarbete i verksamhet med starkt kundfokus, med målsättning att skapa tydligt värde för kunden.
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av chefsuppdrag inom myndighet.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Växjö.
Resor i tjänsten förekommer.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2026-55".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255)
Sabina Masic sabina.masic@pensionsmyndigheten.se 46104543038
9818066