Gruppchef till samordnad bemanning Region Väst
2025-12-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som gruppchef för samordnad bemanningsplanering kommer du tillsammans med en till gruppchef att leda en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering av främst kriminalvårdare för kärnverksamheten inom region Väst. Du är underställd sektionschef och har delat personal-, budget- och verksamhetsansvar för ca 25-30 personalplanerare. Ditt uppdrag är att strategiskt och operativt tillsammans med din grupp planera bemanningen på regionens verksamhetsområden genom schemaplanering på kort och lång sikt. Som gruppchef arbetsleder du dina medarbetare i det dagliga arbetet och har regelbundna kontakter med medarbetare på verksamhetsställena för information, prognoser, planering och uppföljning kring bemanningsarbetet. Verksamheternas behov är styrande och du och din grupp arbetar proaktivt för att nå uppsatta mål. Tillsammans med din grupp och i samarbete med verksamhetsställena arbetar du därför för effektiva och resultatinriktade arbetssätt med utgångspunkt i de standardiserade metoder som tagits fram som stöd. Ni säkerställer även att planeringen utgår från aktuell lagstiftning och kollektivavtal.
Funktionen samordnad bemanning och rollen som gruppchef i region Väst har funnits sen 5 år tillbaka. Din uppgift blir därmed att fortsätta utveckla och leda verksamheten tillsammans med din chefskollega som du delar uppdraget med. Vi ställer därför höga krav på din förmåga att samarbeta. Tillsammans med övriga funktioner så som rekryteringsorganisationen och personalutbildningen bidra till en välfungerande personalförsörjning på kort och lång sikt inom Kriminalvården. Relationen till och samarbetet med cheferna och annan samverkan inom region Väst samt med den centrala organisationen för samordnad bemanning vid Kriminalvårdens huvudkontor kommer att vara central. Resor ingår i tjänsten, både inom region Väst och till Kriminalvårdens huvudkontor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stabil, kan leda och motivera och förse andra med de färdigheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är kreativ och initiativtagande, arbetar bra med komplexa frågor och kan analysera svåra problem. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. Du är en utåtriktad relationsbyggare som är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Det är en förutsättning att du är trygg i att arbeta i större personaladministrativa system och att du har god kunskap om schema- och bemanningsfrågor samt om de lagar och avtal som är styrande i dessa.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av att leda personal
* Flerårig erfarenhet av bemannings- och personalplanering
* God svenska i såväl tal som skrift
* Erfarenhet av att ta del av och tolka lagstiftning och kollektivavtal
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* Erfarenhet av personalplanering för dygnet runt-verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med grupper i förändring
* Erfarenhet av större bemanningssystem, företrädesvis Heroma
* Erfarenhet av samverkan inom offentlig förvaltning
* Aktuell erfarenhet från Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
