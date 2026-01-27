Gruppchef till Närvårdsavdelningen Uppsala
2026-01-27
Närvårdsavdelningen Uppsala
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du bli vår gruppchef?
Vi söker dig som är intresserad av ett uppdrag som gruppchef på Närvårdsavdelningen i Uppsala. Som gruppchef blir du operativt ansvarig för en del av verksamheten och kombinerar tjänsten med klinisk tjänstgöring i din grundprofession. Du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett chefsförordnande på tre år. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och förmåner som gör skillnad. Läs om våra förmåner här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som gruppchef är du tillsammans med dina två gruppchefskollegor med och leder och fördelar arbetet under dagen och ser till så att arbetet för personalen flyter. Du kommer att på uppdrag av och tillsammans med verksamhetschefen planera, organisera och leda både det dagliga arbetet och planera för den långsiktiga bemanningen och flödet på avdelningen. Du kommer ha ett personalansvar för medarbetarna i din grupp, vilket bland annat innebär att rekrytera, hålla medarbetar- och lönesamtal samt ansvara för arbetsmiljö och rehabilitering. Du skapar och sprider trygghet genom ett kommunikativt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap.
Du kommer ingå i verksamhetens ledningsgrupp, där ett av syftena är att främja samarbetet mellan yrkeskategorier kring våra patienter. Vi förväntar oss att du har förmåga att lyfta blicken och vara med och utveckla våra arbetssätt, allt från patientflöden till att anamma ny teknik.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad inom någon av hälso- och sjukvårdsprofessionerna som finns inom Närvårdsavdelningen. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom slutenvård, gärna i en chefsroll och ha god förståelse för primärvårdens komplexa verksamhet. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha ett intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling. Som ledare har du ett coachande och tillitsbaserat ledarskap och ditt förhållningsätt präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du besitter god samarbetsförmåga och att du är tydlig, lyhörd samt nytänkande. Du ska vara strukturerad, arbeta systematiskt och vara noggrann. Du måste vara väl införstådd i ditt uppdrag som arbetsgivarföreträdare, dina befogenheter samt verksamhetens mål och kan kommunicera det till avdelningens medarbetare.
Vår verksamhet
Närvårdsavdelningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala, och ligger vid natursköna Ulleråkersområdet i Uppsala. Vi vänder oss i första hand till äldre patienter som behöver inneliggande sjukvård men inte sjukhusets resurser för utredning. Patienterna kommer antingen via remiss från primärvården, via direktinläggning av Mobilt Närvårdsteam eller från akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Medelvårdtiden är cirka en vecka.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om verksamheten eller arbetet så är du välkommen att kontakta verksamhetschef Monica Rogberg på telefon: 018-611 62 66 eller e-post: monica.rogberg@regionuppsala.se
Du når fackliga representanter via Region Uppsalas växel telefon 018-611 00 00. Publiceringsdatum 2026-01-27
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation/utbildningsbevis och andra relevanta bilagor som styrker din åberopade kompetens och erfarenhet. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH20/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9706844