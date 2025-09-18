Gruppchef till Lenagården
2025-09-18
Nu söker vi en gruppchef till Lenagården där tjänsten är delad mellan rollen som gruppchef och behandlingsassistent. Vi erbjuder ledarskapsprogram och flera förmåner. Om Lenagården Lenagården är ett behandlingshem som tar emot vuxna personer med psykiska sjukdomar och beroendeproblematik. Vår ambition är att erbjuda skräddarsydd vård utifrån evidensbaserade metoder där grunden är KBT. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med suicidala och självskadande beteenden varför Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en metod som genomsyrar behandling så väl som förhållningssätt till våra klienter. Vi är en arbetsgrupp på 15 medarbetare bestående av behandlingsassistenter, behandlare, psykolog, sjuksköterska och läkare, tillsammans har vi en bred kompetens. Vi arbetar i team nära klienten där samtliga professioner är representerade. Lenagården är naturskönt beläget två mil utanför Uppsala och med goda kommunikationsmöjligheter.
Om rollen Som gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via en god struktur och engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att guida och uppmuntra klienterna i deras förändringsarbete. Detta genom att vara närvarande och stötta, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Nytidas pedagogiska ramverk. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.
Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Din erfarenhet och kunskap Du har utbildning som socionom och erfarenhet av målgruppen. Du talar och skriver flytande svenska. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av olika former av psykologisk behandling, arbetsledning samt administrativt arbete.
Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du strukturerad, självständig och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för vårdtagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här erbjuder vi: Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Verksamhetschef Sanna de Connick, 0730-789082 Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
