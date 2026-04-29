Gruppchef till [enhet]
Nu söker vi en gruppchef för Herrgårdsvägens gruppboende. Vi erbjuder ledarskapsprogram och flera förmåner.
Om Herrgårdsvägen Boendet har sex platser med boende i olika åldrar placerade från socialpsykiatrin i Danderyds kommun. Verksamheten är som en stor villa belägen i Danderyd cirka 1,5 km ifrån Mörby Centrum. Det finns buss som ligger cirka 250 meter ifrån verksamheten som tar dig till Mörby centrum nära till handeln och tunnelbana. Boendet har sex lägenheten, gemensamma ytor, gemensamhets kök där personalen lagar middag till gemensamma måltider, tvättstuga, personalrum, jourrum och tvättstuga. Det är beläget i ett lugnt villaområde med egen stor balkong samt trädgård.
Det är en relativt ny arbetsgrupp. Arbetsgruppen är liten med fem boendestödjare. Det är en spännande målgrupp med hög integritet där vi har stor respekt för den enskildes rätt att bestämma över sitt eget liv samtidigt som vi arbetar med stöd och motivation.
Om rollen Som gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Du arbetar både dagtid vardagar och helger samt jourpass med sovande jour i verksamheten. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Nytidas pedagogiska ramverk. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.
Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Din erfarenhet och kunskap Du har eftergymnasial eller högskoleutbildning inom vård och omsorg samt erfarenhet av målgruppen. Du talar och skriver flytande svenska. Det är av stor vikt att du har kunskap och erfarenhet av olika former av kognitivt stöd, lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbetsledning.
Då din roll kommer innebära att coacha medarbetarna i både det dagliga arbetet med våra boende samt i det administrativa arbetet är det ett krav att du har en god förmåga och kompetens för dokumentation med särskild vikt för en god förmåga att skriva genomförandeplaner.
Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för vårdtagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor. För oss är det coachande ledarskapet vår viktigaste utgångspunkt för en trygg, stabil och växande arbetsgrupp.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här erbjuder vi: Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 17/5-2026 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: emeli.kircali@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
